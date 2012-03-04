کودکان البرزی در مسابقات کشوری نقاشی صاحب مدال شدند

صفی الله رمضانخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: دو نفر از کودکان کانون پرورش فکری استان البرز با شرکت در مسابقات نقاشی کشور " خانواده شاد، شهر شاد" صاحب مدال نقره و لوح تقدیر شدند.

وی افزود: این مسابقات که توسط شهرداری تهران برگزار شد، دو نفر از اعضا مرکز شماره سه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز درخشیدند.

رمضانخانی گفت: واحد هنری کانون، آثار نقاشی اعضا را در همه مراکز کانون در سطح استان جمع آوری و 60 اثر را برای شرکت در مسابقه به دبیرخانه شهرداری تهران ارسال کرد

رمضانخانی افزود: در این مسابقات قیام زمانی برنده مدال نقره و مهدیس السادات زینتی موفق به کسب جایزه و لوح تقدیر شدند.

وی یادآور شد: محبوبه کیایی از مربیان کانون پرورش فکری استان البرز آموزش نقاشی این کودکان را بر عهده داشت.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان البرز با یبان اینکه نقاشی یکی از شیوه های انتقال احساسات به ویژه در کودکان است، اظهار داشت: کودکان به واسطه کودک بودنشان به طور طبیعی دایره لغات محدودی دارند و با استفاده از شیوه های کمکی به بیان احساسات خود می پردازند.

وی افزود: آموزش شیوه های مختلف نقاشی از برنامه های دنبال شده در کانون پرورش فکری البرز است.

رمضانخانی آثار نقاشی ارسالی به دبیرخانه مسابقات را با استفاده از تکنیک آبرنگ، گواش و پاستل عنوان کرد.