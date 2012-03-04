توانمند سازی خانواده ها یکی از اهداف کمیته امداد است

به گزارش خبرنگار مهر،علی اکبر شعبانی فرد ظهر یکشنبه در دیدار با مسئولان و کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی افزود: این نهاد نقش اثرگذاری در جلب مشارکت های قشرهای مختلف مردم به کارهای پسندیده و خیرخواهانه و کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه داشته و دارد
وی گفت: کمیته امداد از یادگاران ماندگار امام راحل در راستای توجه به اقشار نیازمند و مددجویان است که منشاء خدمات زیادی در جامعه شده است.
شعبانی فرد افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود را برای برقراری عدالت اجتماعی در زمینه رسیدگی به نیازمندان، برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی به کار گرفته است.
وی گفت: فعالیت های کمیته امداد امام خمینی (ره) بر اساس الگوگیری از فرامین و سیره پیامبراعظم (ص)، ائمه اطهار(ع) و دستورات دین مبین اسلام انجام می شود که این مهم موجب الگوگیری سایر کشورها از ایران اسلامی شده است.
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