توانمند سازی خانواده ها یکی از اهداف کمیته امداد است

به گزارش خبرنگار مهر،علی اکبر شعبانی فرد ظهر یکشنبه در دیدار با مسئولان و کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی افزود: این نهاد نقش اثرگذاری در جلب مشارکت های قشرهای مختلف مردم به کارهای پسندیده و خیرخواهانه و کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه داشته و دارد

وی گفت: کمیته امداد از یادگاران ماندگار امام راحل در راستای توجه به اقشار نیازمند و مددجویان است که منشاء خدمات زیادی در جامعه شده است.

شعبانی فرد افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود را برای برقراری عدالت اجتماعی در زمینه رسیدگی به نیازمندان، برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی به کار گرفته است.

وی گفت: فعالیت های کمیته امداد امام خمینی (ره) بر اساس الگوگیری از فرامین و سیره پیامبراعظم (ص)، ائمه اطهار(ع) و دستورات دین مبین اسلام انجام می شود که این مهم موجب الگوگیری سایر کشورها از ایران اسلامی شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی نیز سهمیه ایجاد اشتغال امسال این نهاد در استان دو هزار و 600 فرصت شغلی عنوان کرد و افزود: تاکنون شش هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.

محسن ولیئی افزود: 11 درصد جمعیت استان معادل 150 هزار نفر به صورت مستمر و غیر مستمر از خدمات این نهاد استفاده می کنند.

وی گفت: چهار هزار یتیم زیر 18 سال تحت پوشش کمیته امداد هستند و 10 هزار نفر از قشرهای مختلف مردم برای حمایت از این افراد با این نهاد همکاری دارند.