مسئولان اردبیل از حضور مردم در انتخابات قدردانی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این پیام آمده است: امت خداجو، وفادار، متعهد و متدین و همیشه در صحنه استان اردبیل، درود خدا بر شما باد که بار دیگر در آستانه سی و چهارمین بهار آزادی در راستای احساس تکلیف و پاسخ به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی به صحنه آمده و حماسه ای دیگر آفریدید.

سید حسن عاملی نمانیده ولی فقیه در استان سید ابراهیم سید حاتمی نماینده خبرگان رهبری و سید حسین صابری استاندار اردبیل در این پیام بیان کرده اند: شما با حضور حماسی، هوشمندانه و ولایتمدارانه خود در پای صندوقهای رأی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی افتخار آفریده و خاطره فراموش نشدنی یوم الله 22بهمن را تازه و برگ زرّین دیگری بر افتخارات مردم اردبیل قهرمان و سرزمین ایران اسلامی افزودید. این توفیق، حضور،حماسه و شیرین کامی گوارای وجودتان باشد.

اینجانبان برحسب وظیفه از این همه شور و شعور و حضور و حماسه تقدیر و تشکر نموده و اعتماد معنادار شما مردم به منتخبین را به آنان تبریک عرض نموده و بر ایشان آرزوی توفیق خدمت خداپسندانه، عدالت محور و حق طلبانه در سنگر قانون گذاری مجلس شورای اسلامی از خداوند متعال آرزومندیم.

انشاء الله چون دوران هشت سال دفاع مقدس پیروز و سربلند باشید.



