احمد خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه دوره جدید رقابت‌های تور آسیایی والیبال ساحلی کیش نسبت به ادوار گذشته در سطح بالاتری برگزار خواهد شد، اظهارداشت: اگرچه تعداد تیم‌های خارجی شرکت کننده نسبت به سال گذشته کاهش یافته است اما همین پنج تیم شرکت کننده بهترین نفرات والیبال ساحلی کشور خود را برای سفر به ایران در اختیار گرفته‌اند.

وی با یادآوری اینکه ایران به عنوان میزبان با سه تیم در مسابقات شرکت می‌کند، تصریح کرد: همه تیم‌ها در حد خود آمادگی لازم را برای شرکت در بازی‌ها دارند اما در میان تیم‌های شرکت‌کننده تیم‌های اول ایران و قزاقستان بیشتر از دیگر تیم‌ها برای قهرمانی شانس دارند.

سرپرست کمیته فنی مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش خاطرنشان کرد: اتفاقا این دو تیم طی یک سال اخیر در رقابت‌های آسیایی و انتخابی المپیک زیادی شرکت داشتند و در برخی از آنها با یکدیگر روبرو هم شده‌اند. البته در بیشتر رویارویی‌ها برتری از آن تیم ایران بوده است.

رئیس کمیته والیبال ساحلی فدراسیون والیبال تاکید کرد: البته قزاق‌ها آمادگی بیشتری نسبت به ایران دارند چون همیشه و در تمام ایام سال مشغول به تمرین هستند. حتی در سرمای زمستان قزاقستان، ساحلی بازان این کشور در را ریختن ماسه در سالن‌ها تمرینات‌شان را پیگیری می‌کنند.

خجسته یادآور شد که با همین شرایط ساحلی‌بازان ایران در بسیاری از مسابقات از دیدار با قزاق‌ها نتیجه گرفته‌اند.

سرپرست کمیته فنی مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش در مورد داوران شرکت کننده در این رقابت‌ها گفت: داور قطری تنها داور خارجی حاضر در مسابقات است سایر داوران هم از ایران انتخاب شده‎اند.

رئیس کمیته والیبال ساحلی فدراسیون والیبال با یادآوری اینکه 20 هزار دلار جایزه نقدی در نظرگرفته شده برای چهارمین دوره رقابت‌های تور آسیایی والیبال ساحلی کیش است، اظهارداشت: البته این جایزه نقدی برای 24 تیم در نظر گرفته شد اما با توجه به اینکه مسابقات با حضور هشت تیم برگزار می‌شود، امکان دارد این جایزه نقدی به طور کامل توزیع نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش طی روزهای 16 تا 18 اسفندماه برگزار می‌شود.