خدمت به محرومان دارای بالاترین پاداش است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی در دیدار با مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان اظهار داشت: کارهای خیر هرچند کوچک در کنار یکدیگر می تواند در رفع مشکلات و محرومیت ها موثر باشد و به همین دلیل خدمت به محرومان جامعه دارای بالاترین پاداش نزد خداوند متعال برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه باید در بحث صدقه و اهمیت آن فرهنگ سازی مناسب در بین اقشار مختلف مردم صورت گیرد، بیان کرد: نیاز است تمامی مسئولان و رسانه های جمعی و بصری در راستای فرهنگ سازی برای کمک بیشتر و بهتر به نیازمندان گام بردارند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: صدقه چندین خاصیت دارد که یکی از دستاوردها و نتایج این کار خیر و خداپسندانه پاک شدن روح فرد از محرومیت و فزونی نعمت است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی ادامه داد: با توجه به آیات و احادیث نبوی و قرآنی اهمیت پرداخت زکات و صدقه در رفع محرومیت می توان به این نتیجه رسید که دین مبین اسلام جامع ترین و کامل ترین دین است و برای تمامی جنبه های زندگی بشری برنامه دارد.

وی با شاره به اهمیت و جایگاه کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: خیرات و زکات مسلمانان باید به صورت هدفمند و در راستای امری خیر صرف شود و کمیته امداد این مسئولیت بزرگ را بر دوش دارد و باید به بهترین شکل ممکن آن را انجام دهد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در ادامه سخنان خود افزود: حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس نهم نشانه اقتدار ایران اسلامی است و مردم مرز نشین و غیور کردستان نیز برگ زرین دیگری را به افتخارات خود افزودند.

حجت الاسلام شاهرودی یادآور شد: استقلال، محرومیت زدایی و توزیع عادلانه ثروت و منابع در میان اقشار مختلف مردم اتحاد و همبستگی خاصی را بین مردم و مسئولان نظام به وجود آورده است.

در ابتدای این جلسه مدیر کل کمیته امداد استان کردستان گزارشی از فعالیت ها و برنامه های این نهاد را در استان ارائه کرد.