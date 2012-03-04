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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۳

نماینده ولی فقیه در کردستان:

خدمت به محرومان دارای بالاترین پاداش است

خدمت به محرومان دارای بالاترین پاداش است

سنندج - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در کردستان خدمت به محرومان و نیازمندان جامعه را دارای بالاترین پاداش نزد خداوند متعال دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی در دیدار با مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان اظهار داشت: کارهای خیر هرچند کوچک در کنار یکدیگر می تواند در رفع مشکلات و محرومیت ها موثر باشد و به همین دلیل خدمت به محرومان جامعه دارای بالاترین پاداش نزد خداوند متعال برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه باید در بحث صدقه و اهمیت آن فرهنگ سازی مناسب در بین اقشار مختلف مردم صورت گیرد، بیان کرد: نیاز است تمامی مسئولان و رسانه های جمعی و بصری در راستای فرهنگ سازی برای کمک بیشتر و بهتر به نیازمندان گام بردارند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: صدقه چندین خاصیت دارد که یکی از دستاوردها و نتایج این کار خیر و خداپسندانه پاک شدن روح فرد از محرومیت و فزونی نعمت است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی ادامه داد: با توجه به آیات و احادیث نبوی و قرآنی اهمیت پرداخت زکات و صدقه در رفع محرومیت می توان به این نتیجه رسید که دین مبین اسلام جامع ترین و کامل ترین دین است و برای تمامی جنبه های زندگی بشری برنامه دارد.

وی با شاره به اهمیت و جایگاه کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: خیرات و زکات مسلمانان باید به صورت هدفمند و در راستای امری خیر صرف شود و کمیته امداد این مسئولیت بزرگ را بر دوش دارد و باید به بهترین شکل ممکن آن را انجام دهد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در ادامه سخنان خود افزود: حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس نهم نشانه اقتدار ایران اسلامی است و مردم مرز نشین و غیور کردستان نیز برگ زرین دیگری را به افتخارات خود افزودند.

حجت الاسلام شاهرودی یادآور شد: استقلال، محرومیت زدایی و توزیع عادلانه ثروت و منابع در میان اقشار مختلف مردم اتحاد و همبستگی خاصی را بین مردم و مسئولان نظام به وجود آورده است.

در ابتدای این جلسه مدیر کل کمیته امداد استان کردستان گزارشی از فعالیت ها و برنامه های این نهاد را در استان ارائه کرد.

کد مطلب 1551573

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