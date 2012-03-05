به گزارش خبرگزاری مهر، محیالدین بهرام محمدیان با اشاره به فرآیند تولید محتوای کتابهای درسی بر مبنای نظریه و فلسفه تعلیم و تربیت اظهار کرد: مولفان و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی به فرآیند تولید محتوای آموزشی (نیازسنجی، سامانبخشی، اعتباربخشی، اعتبارسنجی، اجرای آزمایشی و...) معتقد و پایبند هستند و به جای اجرای آزمایشی، با برقراری ارتباط مستقیم با دانشآموزان از آنان نظرسنجی میکنند.
وی بیان کرد: پیشنویس کتابهای پایه دوم ابتدایی باید در گروهها و شوراهایی متشکل از مدرسان تربیت معلم، کارشناسان و معلمان خبره و صاحبنظران تعلیم و تربیت ارائه شود و به نقد و بررسی و نظرخواهی گذاشته شود.
وی به تغییرات صورت گرفته در کتابهای درسی پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی جاری اشاره و تصریح کرد: اعتبارسنجی و نظرسنجی درخصوص این تغییرات نیز توسط مدرسان در دورههای آموزشی برگزار شده برای معلمان انجام شد.
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