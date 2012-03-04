علی اکبر ابرقویی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اتفاقاتی که شب پیش از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال رخ داده است، ضمن بیان مطلب فوق گفت: تمام اعضای مجمع از شهرهای مختلف ایران به تهران آمده‌اند تا در این مجمع حضور یابند و قطعا مجمع به تعویق نیفتاده و بدون هیچ مشکلی برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نگرانی‌هایی که در خصوص برگزار نشدن مجمع، تعویق انتخابات و یا بحث تعلیق فوتبال ایران در این مدت مطرح شده صحت ندارد زیرا اعضای مجمع فردا با رسمیت پیدا کردن این نشست، بدون دخالت کسی رئیس و سایر اعضای فدراسیون آینده را انتخاب خواهند کرد.

رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان در مورد نشست اضطراری عصر امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال افزود: به هر صورت هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بر اساس مقررات و مصوبات، باید به مسائل مهم فوتبال تا آخرین لحظه‌ای که مسئولیت اداره فوتبال را دارند، رسیدگی و همه اتفاقات را بررسی کنند که نشست امروز هم بر همین اساس بوده است.

وی با بیان اینکه قطعا مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال بدون هیچ مشکلی و راس ساعت مقرر برگزار می‌شود، اظهار داشت: دوستان از زمان ورود به تهران دور هم نشسته و صحبت‌های دوستانه‌ای با همدیگر انجام داده ولی تا آنجا که می‌دانم با هیچکدام از کاندیداها نشست‌های خاصی نداشته اند.

ابرقویی‌نژاد در پایان گفت: همیشه نشست‌های شب پیش از آغاز مجمع و شام آخر به دلیل مشورت‌هایی که بین دوستان صورت می‌گیرد، سرنوشت ساز است ولی انصافا تماس شب آخر برای رای دادن به فرد خاصی نداشتم.

انتخابات اعضای هیئت رئیسه و رئیس فدراسیون فوتبال در حالی از ساعت 9:30 دقیقه فردا دوشنبه در محل سالن کمپ تیم های ملی برگزار خواهد شد که علی کفاشیان، عزیز محمدی و محمدحسین قریب برای ریاست این فدراسیون با یکدیگر رقابت خواهند کرد.