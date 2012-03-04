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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نگران نباشید، مجمع به موقع برگزار می‌شود/ انصافا تماس شب آخر نداشتم!

نگران نباشید، مجمع به موقع برگزار می‌شود/ انصافا تماس شب آخر نداشتم!

عضو مجمع فدراسیون فوتبال گفت: هیچ نگرانی برای برگزار نشدن مجمع انتخابی فدراسیون فوتبال وجود ندارد و این نشست بدون هیچ مشکلی فردا برگزار می‌شود.

علی اکبر ابرقویی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اتفاقاتی که شب پیش از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال رخ داده است، ضمن بیان مطلب فوق گفت: تمام اعضای مجمع از شهرهای مختلف ایران به تهران آمده‌اند تا در این مجمع حضور یابند و قطعا مجمع به تعویق نیفتاده و بدون هیچ مشکلی برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نگرانی‌هایی که در خصوص برگزار نشدن مجمع، تعویق انتخابات و یا بحث تعلیق فوتبال ایران در این مدت مطرح شده صحت ندارد زیرا اعضای مجمع فردا با رسمیت پیدا کردن این نشست، بدون دخالت کسی رئیس و سایر اعضای فدراسیون آینده را انتخاب خواهند کرد.

رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان در مورد نشست اضطراری عصر امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال افزود: به هر صورت هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بر اساس مقررات و مصوبات، باید به مسائل مهم فوتبال تا آخرین لحظه‌ای که مسئولیت اداره فوتبال را دارند، رسیدگی و همه اتفاقات را بررسی کنند که نشست امروز هم بر همین اساس بوده است.

وی با بیان اینکه قطعا مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال بدون هیچ مشکلی و راس ساعت مقرر برگزار می‌شود، اظهار داشت: دوستان از زمان ورود به تهران دور هم نشسته و صحبت‌های دوستانه‌ای با همدیگر انجام داده ولی تا آنجا که می‌دانم با هیچکدام از کاندیداها نشست‌های خاصی نداشته اند.

ابرقویی‌نژاد در پایان گفت: همیشه نشست‌های شب پیش از آغاز مجمع و شام آخر به دلیل مشورت‌هایی که بین دوستان صورت می‌گیرد، سرنوشت ساز است ولی انصافا تماس شب آخر برای رای دادن به فرد خاصی نداشتم.

انتخابات اعضای هیئت رئیسه و رئیس فدراسیون فوتبال در حالی از ساعت 9:30 دقیقه فردا دوشنبه در محل سالن کمپ تیم های ملی برگزار خواهد شد که علی کفاشیان، عزیز محمدی و محمدحسین قریب برای ریاست این فدراسیون با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

کد مطلب 1551575

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