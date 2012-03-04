به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخشنامه آمده است، به منظور تاکید بر مصوبه جلسه مورخ 23 دی ماه سال 89 مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان و اجرای اساسنامه مدارس نمونه دولتی هم‌چنین، به منظور برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و مدارس دوره‌های تحصیلی راهنمایی، متوسطه و هنرستان‌ نمونه دولتی در سال تحصیلی 92-91 در قالب یک آزمون مشترک، دفترچه راهنمای، ثبت‌نام و شرکت در آزمون مذکور از 15 اسفندماه سال 90 در اختیار مدیران شهرستان، نواحی، مناطق تابعه، کارشناسان، مدیران مدارس راهنمایی و داوطلبان قرار خواهد گرفت.

در این دفترچه به مواردی نظیر؛ ضوابط و شرایط ثبت‌نام داوطلبان آزمون، مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام، مهلت ثبت‌نام، زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون، منابع، مواد درسی، تعداد و ضرائب سوالات در آزمون ورودی پایه دوم راهنمایی و دوره متوسطه، ضوابط و شرایط پذیرش مدارس سمپاد و... اشاره شده است.

با توجه به این که در سال تحصیلی 92-91 با اجرای نظام آموزشی 3-3-6، دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی به پایه ششم ابتدایی وارد خواهندشد، پایه اول راهنمایی در این سال تحصیلی بدون دانش‌آموز خواهد بود و برای تکمیل ظرفیت دوره راهنمایی، آزمون ورودی از بین دانش‌آموزان قبولی پایه اول راهنمایی سال تحصیلی 91-90 برای ورود به پایه دوم راهنمایی تحصیلی برگزار می‌گردد و آزمون ورودی پایه اول راهنمایی برای سال تحصیلی 93-92 برگزار خواهد شد.

ثبت‌نام داوطلبان آزمون از 20 اسفند سال 90 تا پایان فروردین ماه سال 91 در مدارس راهنمایی محل تحصیل فعلی دانش‌آموزان برگزار می شود و مدارس راهنمایی مربوطه از یک تا 3 روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون، کارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون ورودی را (به همراه نشانی و کروکی دقیق حوزه امتحانی) در اختیار داوطلب قرار می دهند.