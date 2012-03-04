باند تهیه و توزیع مواد مخدر در قزوین منهدم شد

سرهنگ قاسم غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین با دریافت اخبار مردمی در خصوص تهیه وتوزیع مواد توسط دو نفر در قزوین موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.



وی یادآورشد: با تکمیل اطلاعات ماموران دریافتند که دو نفر از قاچاقچیان مواد مخدر در قزوین با تشکیل یک باند مواد را از استان فارس تهیه و در قزوین به فروش می رسانند.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین تصریح کرد: ماموران در ادامه تحقیقات خود از موعد ورود مقادیری مواد مطلع و منزل متهمان را تحت مراقبت قرار دادند و در اقدامی هوشیارانه هنگام خارج ساختن مواد جاسازی شده از خودرو فروشندگان وارد عمل و 15 کیلو گرم تریاک در 20 بسته آماده فروش کشف و پنج قاچاقچی را در این خصوص دستگیر کردند.



غیاثوند بیان کرد: اقدامات پلیس در این خصوص ادامه دارد.

دو کشته در سوانح رانندگی قزوین



تصادفات روز گذشته قزوین دو کشته بر جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین سانحه روز گذشته در جاده قدیم قزوین، رشت یک دستگاه کامیونت ایسوزو حوالی گردنه کوهین با یک عابر پیاده در حال عبور از عرض جاده برخورد کرد که دراین سانحه عابر بر اثر شدت جراحات در محل وقوع سانحه جان سپرد.



پلیس علت وقوع این سانحه را بی احتیاطی راننده ایسوز در توجه نکردن به جلو اعلام کرد.



همچنین در عوارضی آزاد راه قزوین، زنجان یک دستگاه کامیون بنز با دو سرنشین واژگون شد که در این سانحه سرنشین خودرو مجروح و بعد از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات درگذشت.



پلیس علت وقوع این تصادف را بی احتیاطی راننده خودرو در توجه نکردن به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی اعلام کرد.



