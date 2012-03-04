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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۵۹

حسینی:

نظارت 30 نظارت گروه دامپزشکی در نوروز بر فرآورده های دامی استان مرکزی

نظارت 30 نظارت گروه دامپزشکی در نوروز بر فرآورده های دامی استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی استان مرکزی گفت: 30 گروه دامپزشکی در ایام نوروز نظارت بر مراکز تولید و عرضه فراورده های دامی استان مرکزی را برعهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکترسعید حسینی عصر  یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این گروه ها در دو بخش سیار و ثابت از تاریخ بیست و دوم اسفند ماه سال جاری تا پایان تعطیلات نوروز، وظیفه نظارت و بازرسی ازرستوران ها و غذا پزی ها، کشتارگاه ها، سردخانه ها، ناوگان حمل و نقل گوشت و فروشگاه ها در این استان را بر عهده دارند.

وی افزود: در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی تولید کنندگان و توزیع کنندگان محصولات دامی، مراتب برای رسیدگی قضایی و برخورد قانونی با متخلفان به دادگاه ارجاع می شود.
 
وی گفت: شماره تلفن 1512 این اداره کل در استان در همه ساعت ها و نقاط استان مرکزی  آماده پاسخگویی و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم است.
 
مرغ سبز وارد بازار می شود
 
مدیر کل دامپزشکی استان مرکزی با اعلام خبر برگزاری دوره های آموزشی پرورش مرغ بدون آنتی بیوتیک افزود: این محصول با عنوان مرغ سبز در اوایل سال آینده وارد بازار خواهد شد.
 
وی فواید تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک طعم و مزه بهتر با فواید غذایی و مواد مغذی بالاتر  را عنوان کرد و افزود: از اقدامات اولیه در آغاز تولید این محصول سالم و بهداشتی برگزاری دوره های آموزشی پرورش مرغ بدون آنتی بیوتیک برای بهره برداران است.
 
حسینی  افزود: مراکز تولید و پرورش مرغ بدون آنتی بیوتیک باید امکانات و شرایط خاصی داشته و به صورت مکرر مورد بازرسی و بازبینی قرار گیرند.
کد مطلب 1551581

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