  1. بین الملل
  2. سایر
۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۴۲

روحانی عربستانی:

جوانان بازداشت شده بیگناه هستند/ آل سعود بحران را تشدید می کند

جوانان بازداشت شده بیگناه هستند/ آل سعود بحران را تشدید می کند

یکی از روحانیون منطقه القطیف عربستان ضمن انتقاد از خفقان حاکم بر این مناطق جوانان بازداشت شده در جریان اعتراضات مسالمت آمیز را بیگناه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه راصد، "شیخ حسن المطوع" ضمن انتقاد از بازداشت گسترده شهروندان معترض از سوی نیروهای امنیتی آل سعود گفت : جوانان بازداشت شده گناهی ندارند و خواسته های مشروعی دارند.

وی افزود: دولت به جای اینکه از خفقان موجود بکاهد و به خواسته های مردمی توجه کند، با بازداشت جوانان مناطق الشرقیه بحران را حادتر می کند.

المطوع بیان کرد: جوانان بازداشت شده جرم و اعمال خلاف عفت مرتکب نشده اند و مشکل امنیتی ندارند بلکه خواستار اصلاحات و احقاق حقوق خود هستند.

وی خاطر نشان کرد: هر کس گمان می کند که جوانان بازداشت شده مشکل سیاسی و امنیتی دارند یا در اقدامات تروریستی نقش داشته اند سخت در اشتباه است.

المطوع ضمن انتقاد از فلیتر شدن برخی پایگاههای اینترنتی مخالف افزود: مسئولان بهتر است که پایگاههایی را که به مشکلات طایفه ای دامن می زنند تعطیل کنند.

کد مطلب 1551582

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها