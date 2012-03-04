جوانان بازداشت شده بیگناه هستند/ آل سعود بحران را تشدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه راصد، "شیخ حسن المطوع" ضمن انتقاد از بازداشت گسترده شهروندان معترض از سوی نیروهای امنیتی آل سعود گفت : جوانان بازداشت شده گناهی ندارند و خواسته های مشروعی دارند.

وی افزود: دولت به جای اینکه از خفقان موجود بکاهد و به خواسته های مردمی توجه کند، با بازداشت جوانان مناطق الشرقیه بحران را حادتر می کند.

المطوع بیان کرد: جوانان بازداشت شده جرم و اعمال خلاف عفت مرتکب نشده اند و مشکل امنیتی ندارند بلکه خواستار اصلاحات و احقاق حقوق خود هستند.

وی خاطر نشان کرد: هر کس گمان می کند که جوانان بازداشت شده مشکل سیاسی و امنیتی دارند یا در اقدامات تروریستی نقش داشته اند سخت در اشتباه است.

المطوع ضمن انتقاد از فلیتر شدن برخی پایگاههای اینترنتی مخالف افزود: مسئولان بهتر است که پایگاههایی را که به مشکلات طایفه ای دامن می زنند تعطیل کنند.