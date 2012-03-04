1500 کیلوگرم مواد غذایی فاسد در دشتستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ غلامرضا کهن عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح ضربت صنوف در قالب 10 اکیپ بهداشت محیط حرفه‌ای در شهر برازجان آغاز به کار کرده است.

رئیس شبکه بهداشت دشتستان اضافه کرد: این اکیپ‌ها در قالب گروه‌های سه نفره متشکل از کارشناسان و کاردانان فعالیت می‌کنند و امیدواریم در بهبود شاخص‌های بهداشتی در سطح شهرستان دشتستان موثر واقع شوند.

وی ادامه داد: در این طرح که با کیفیت بالایی اجرا شد وضعیت بهداشت محیط و مواد غذایی همه مراکز توزیع و فروش مواد غذایی توسط اکیپ‌های یاد شده مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

کهن از توسعه و گسترش فعالیت‌های بهداشتی در همه شهرها و روستاهای دشتستان خبر داد و گفت: فعالیت‌های بهداشتی با کیفیت و شتاب خوبی انجام شده است و در سال جاری به توفیقات خوبی دست یافتیم.

وی ادامه داد: تمهیدات ویژه‌ای برای کیفیت بخشیدن به بهداشت شهرها و روستاهای شهرستان دشتستان در آستانه سال نو و ایام نوروز انجام شده و نظارت بر صنوف تهیه و توزیع مواد غذایی با جدیت در حال انجام است.

رئیس شبکه بهداشت دشتستان از کشف و ضبط 1500 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در طول اجرای این طرح خبر داد و افزود: این مواد غذایی پس از طی مراحل قانونی معدوم خواهند شد.

وی اضافه کرد: مواد غذایی کشف شده بیشتر در عمده فروشی‌ها مشاهده شده که علت آن ذخیره کردن در انبارها برای مصرف در ایام نوروز بوده است که در اجرای مناسب این طرح به خوبی کشف شده و معدوم خواهند شد.

رئیس شبکه بهداشت دشتستان از تلاش این شبکه برای ایجاد فضایی بسیار بانشاط و سالم برای مردم دشتستان و مهمانان و مسافران نوروزی در سال نو خبر داد و گفت: شبکه بهداشت دشتستان در همه ایام نوروز آماده پاسخگویی به مردم و مهمانان نوروزی است.