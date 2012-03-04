نفرات برتر مسابقات جودوی نوجوانان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این پیکارها 126 جودوکار از شهرستانهای مختلف استان به مدت دو روز و در10وزن در خانه جودو مجموعه ورزشی علیدخت بجنورد با هم به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابت ها در وزن 25 کیلوگرم امیر حسین نهضتی، در28 کیلو حسین سعیدی برجی، در 32 کیلو مجید فرزین نژاد و در 36 کیلوگرم عباس حسین زاده به مقام قهرمانی رسیدند.

همچنین در سایر اوزان در وزن 40 کیلوگرم امیرحسین باغچقی، در 45 کیلوعلی محمدی بریمانلو، در50 کیلو امین باغچقی، در 55 کیلو الیاس پاکدل، در60 کیلو عادل عباسی و در66 کیلوگرم رضا مجردی در رده های نخست اوزان خود قرار گرفتند.

در وزن 73 کیلوگرم محمد خاکشور و در 73+ کیلوگرم نیز حامد رشیدی به مقام قهرمانی رسیدند.

در رده بندی تیمی نیز تیم بجنورد به مقام قهرمانی رسید، تیم شهدای ارکان نایب قهرمان شد و تیم فاروج در جایگاه سوم قرار گرفت.