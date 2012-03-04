  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۰۸

در خراسان شمالی/

نفرات برتر مسابقات جودوی نوجوانان مشخص شدند

نفرات برتر مسابقات جودوی نوجوانان مشخص شدند

بجنورد- خبرگزاری مهر: مسابقات قهرمانی جودو نوجوانان خراسان شمالی با معرفی نفرات برتر در بجنورد به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این پیکارها 126 جودوکار از شهرستانهای مختلف استان به مدت دو روز و در10وزن در خانه جودو مجموعه ورزشی علیدخت بجنورد با هم به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابت ها در وزن 25 کیلوگرم امیر حسین نهضتی، در28 کیلو حسین سعیدی برجی، در 32 کیلو مجید فرزین نژاد و در 36 کیلوگرم عباس حسین زاده به مقام قهرمانی رسیدند.

همچنین در سایر اوزان در وزن 40 کیلوگرم  امیرحسین باغچقی، در 45 کیلوعلی محمدی بریمانلو، در50 کیلو امین باغچقی، در 55 کیلو الیاس پاکدل، در60 کیلو عادل عباسی و در66 کیلوگرم رضا مجردی در رده های نخست اوزان خود قرار گرفتند.

در وزن 73 کیلوگرم محمد خاکشور و در 73+ کیلوگرم نیز حامد رشیدی به مقام قهرمانی رسیدند.

در رده بندی تیمی نیز تیم بجنورد به مقام قهرمانی رسید، تیم شهدای ارکان نایب قهرمان شد و تیم فاروج در جایگاه سوم قرار گرفت.

کد مطلب 1551586

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها