سیدحمزه درواری در گفتگو با مهر از برگزاری اولین نشست رسمی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در سه شنبه هفته جاری خبر داد.

عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران، اظهار داشت: قرار است در این نشست مقدماتی مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت زمینه های تصویب حداقل دستمزد 91 را فراهم کنند.

درواری خاطر نشان کرد: این اولین نشست رسمی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران خواهد بود که در آن مقامات رسمی کارگری، کارفرمایی و دولت حضور خواهند یافت.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور، تاکید کرد: قرار است در نشست اول شورای عالی کار، برخی مسائل دیگر نیز مطرح و مورد بررسی شورا قرار گیرد.

به گزارش مهر، از دو روز آینده مذاکرات مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال آینده آغاز و گروه ها نتیجه بررسی ها و همچنین نظرات خود را ارائه خواهند کرد.

پیش تر عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مهر اعلام کرده بود که دولت در تلاش است تا زمینه ساز نهایی شدن نظرات کارگران و کارفرمایان باشد و خود از ارائه نظرات مزدی در موارد غیرضرور پرهیز خواهد کرد.

به نظر می رسد طبق روال سال های گذشته، تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران تا هفته آینده نیز ادامه داشته باشد و شورای عالی کار حداقل چند نشست در این زمینه برگزار نماید.