به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالامیر عرفی با اشاره به برگزاری این گردهمایی یک روزه در قالب کارگاه آموزشی کاربردی با حضور مسوولان دبیرخانههای دروس متوسطه نظری سراسر کشور، روسای گروه تکنولوژی آموزشی، گروههای آموزشی استانها و روسای سنجش ادارات کل آموزش و پرورش استانهای کشور اظهار کرد: این کارگاه آموزشی به منظور تداوم سیاستهای تحولی وزارت آموزش وپرورش و پیگیری ماموریتهای راهبردی مرکز سنجش برگزار میشود.
وی ادامه داد: بررسی چگونگی اجرایی کردن سامانه بانک سوالات ارزشیابی مطلوب و بررسی فلسفه و توانمندیهای سامانه ذکر شده از جمله موضوعات مورد بحث در این گردهمایی یک روزه است.
عرفی با اشاره به مراحل عملیاتی کردن این طرح تصریح کرد: گام اول در این امر، طراحی جداول محتوایی بانک مذکور است.
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: در بانک سوالات ارزشیابی مطلوب شامل جداول هدف ـ محتوا که از سوی مولفان کتابهای درسی و دبیران ممتاز شهر تهران پیشنهاد شده است، 21 عنوان درسی دوره متوسطه از ساختار محتوایی برخوردار شدهاند.
وی، گام دوم این طرح را ایجاد نرمافزار ویژه بانک سوالات و بررسی قابلیتهای آن دانست و تصریح کرد: در بخش دیگری از این گردهمایی نکات مهم و موثر طراحی سوال مطلوب تبیین خواهد شد.
عرفی بیان کرد: در جمعبندی این گردهمایی راهکارهای توسعه سامانه ارزشیابی مطلوب و تعمیم آن به شاخصهای آموزشی و پرورشی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
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