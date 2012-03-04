دمای تهران طی دو روز آینده به 2 درجه زیر صفر می رسد

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان این مطلب افزود: نقشه‌های پیش‌بینی نشان می‌دهد که سامانه بارشی از سمت شمال غرب وارد کشور شده و طی روزهای یکشنبه تا دوشنبه بعدازظهر مناطق شمال غرب، غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی و دامنه‌های البرز، سواحل دریای خزر بتدریج استان‌های واقع در مرکز و شمال شرق و روز سه‌شنبه سواحل دریای خزر و شمال شرقی شرق تحت تاثیر این سامانه قرار می‌گیرد.

به گفته وی، بنابراین برای مناطق مذکور طی روزهای یاد شده بارش برف باران و وزش باد و کاهش دما پیش‌بینی می‌شود. از سوی دیگر طی این مدت برای سواحل دریای خزر و خلیج‌فارس مواج پیش‌بینی می‌شود و تا سه‌شنبه برای برخی نقاط غرب و جنوب غرب وزش باد و گرد و خاک رخ خواهد داد.

امیدوار اظهار داشت: آسمان تهران امروز کمی ابری در پاره‌ای نقاط نیمه‌ابری و در اوایل شب با بارش پراکنده و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود و بیشینه و کمینه دما 8 و صفر درجه سانتی‌گراد است.

وی تصریح کرد: آسمان تهران فردا نیمه ابری در پاره‌ای نقاط با وزش باد شدید همراه است و بیشینه و کمینه دما 6 و یک درجه سانتیگراد زیر صفر است همچنین در روز سه‌شنبه آسمان پایتخت صاف در پاره‌ای نقاط با غبار صبحگاهی گاهی وزش باد و در اواخر وقت همراه با افزایش ابر خواهد بود و حداقل و حداکثر دما در این روز به 2- و 7 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.

