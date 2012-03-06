افشین داوری در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص برنامه این فدراسیون برای ملی پوشانی که در مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا به رتبه های برتر دست یافتند، گفت: دوشنبه شب طی مراسمی با حضور پیشکسوتان دوومیدانی کار از این ورزشکاران تجلیل کردیم.

وی اضافه کرد: همچنین 4 میلیون تومان به مریم طوسی، 2 میلیون و پانصدهزار تومان به لیلا رجبی، 4 میلیون تومان به رضا قاسمی، 4 میلیون تومان به رضا بوعذار، یک میلیون و پانصدهزارتومان به سپیده توکلی، 2 میلیون تومان به رضا قلیچی، 2 میلیون تومان به حسن حیدرپور، یک میلیون تومان به محمدارزنده و یک میلیون تومان به محسن ربانی بدلیل افتخارآفرینی در مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا پاداش دادیم.

رئیس فدراسیون دو و میدانی در ادامه در خصوص مسابقاتی که در آینده دومیدانی کاران ایرانی در آن ها شرکت خواهند کرد نیز گفت: ملی پوشان برای مسابقات بین المللی دوومیدانی تایوان که اواخر اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود و همچنین مسابقات جایزه بزرگ دوومیدانی آسیا که از 15 خرداد تا 28 خرداد در تایلند برگزار خواهد آماده می شوند.

وی اضافه کرد: در رده جوانان نیز ملی پوشان جوان خود را به رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا که از 19 تا 22 خرداد در سریلانکا برگزار می شود و همچنین مسابقات قهرمانی جوانان جهان که از 19 تا 24 تیرماه سال آینده در اسپانیا برگزار می شود، اعزام خواهیم کرد.

داوری در ادامه در واکنش به اظهارات برخی از نمایندگان مجلس که مدعی دخالت وزارت ورزش در امر انتخابات رئیس فدراسیون دوومیدانی شده بودند نیز گفت: بالاخره انتخابات شرایط خاص خود را دارد و ممکن است برخی افراد به اهداف خود نرسند و یا شبهاتی برایشان مطرح شود که همه اینها طبیعی است و برای همه کسانی که چنین موضعگیریهایی علیه من کردند احترام قائل هستم.

وی افزود: درحال حاضر فدراسیون دو ومیدانی بیش از هر زمان دیگری نیاز به همدلی و تعامل دارد و می بایست همه دوستان در این امر خطیر برای رشد و اعتلای رشته ورزشی دو و میدانی که مادر همه ورزشهاست یار و مددکار این فدراسیون باشند و از اختلاف افکنی بپرهیزند.

رئیس فدراسیون دوومیدانی همچنین درخصوص واگذاری حواله خودرو پژو 206 به احسان حدادی نیز گفت: حدود یکماه پیش وزارت ورزش این موضوع را به ما ابلاغ کرد و ان شاء الله بلافاصله بعد از اینکه این قهرمان ملی از اردوی آفریقای جنوبی بازگردد این حواله را در اختیارش خواهیم گذاشت.

وی در بخش دیگری از این گفتگو درخصوص مربی سجاد مرادی نیز گفت: "گابریل سعید گورنی" قهرمان اسبق دوی 800 متر جهان و دارنده مدال المپیک، برای هدایت تمرین مرادی یکشنبه شب وارد تهران شد.

وی با بیان اینکه این مربی الجزایری تباربه مدت 2 ماه تمرینات سجاد و امیر مرادی را در الجزایر بر عهده داشته است، گفت: بر اساس توافق صورت گرفته قرار است گورنی تمرینات برادران مرادی را در اردوی اصفهان دنبال کند و پس از عیدنوروز به همراه شاگردانش به کمپ دوومیدانی پرتغال برود.

به گزارش مهر، سجاد مرادی دارنده ورودی المپیک لندن خود را برای حضور موفق در لندن آماده می کند. امیر مرادی نیز در کنار برادرش برای کسب سهمیه المپیک تمرین می کند تا شانس دویدن در کنار سجاد و سایر برترین های دوی 800 متر جهان در لندن را به دست آورد.

لیلا رجبی پرتابگر وزنه بلاروسی تبار که تابعیت ایران را دارد چندی پیش توانست ورودی المپیک 2012 لندن را کسب کند. ضمن اینکه مریم طوسی دونده دوهای سرعت ایران نیز که در مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا در چین که اخیرا برگزار شد توانست علاوه بر کسب نخستین مدال طلای آسیایی در ماده 400 متر رکورد قابل توجهی نیز از خود بجای بگذارد.