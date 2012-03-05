وحدت و انسجام مشکل گشای مسائل است/گرمسار نقش چندانی در مدیریت استان ندارد

غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مشارکت شهروندان گرمساری در انتخابات در این برهه از زمان بسیار پرشور وحائز اهمیت بود که با پایان یافتن آن بایستی همگان با تمام تفاوتهای فکری، سیاسی، گروهی و سلیقه ها با انسجام و وحدت نقطه عطفی را برای پشت سرگذاشتن مسائل و مشکلات سطح این منطقه بوجود آوریم.

وی تصریح کرد: حال که دیگر رقابتها پایان یافته و نیازمند فکر، کار و تلاش در راستای خدمت گذاری هر چه بیشتر به مردم هستیم و باید وفاق و دوستی را بین شهروندان بیشتر کرده و از آن برای پیشرفت و توسعه منطقه استفاده کنیم.

منتخب مردم گرمسار و آرادان در نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه، درفضای ناسالم رشد و پیشرفت نخواهیم داشت و با وفاق، امنیت و اعتماد به توسعه خواهیم رسید، اظهار داشت: علیرغم تمام اقدامات و خدمات مسئولان و منتخبان مردم درگذشته، سطح مشکلات موجود در گرمسار و آرادان اکنون از سطح ملی بالاتر است و تلاش ها کافی نبوده.

کاتب همچنین افزود: لذا مردم شهرستانهای گرمسار و آرادان شایسته برخورداری از وضعیت مطلوبتری هستند و بنده پاسخگوی مطالبات آنها درمسولیت جدید خواهم بود.

وی تصریح کرد: متاسفانه در گذشته مدیریت ها درشهرستان عموما غیربومی و مدیران بومی نیز از ثبات لازم برخوردار نبوده اند و این موارد آسیب بسیار بزرگی برای شهرستان محسوب میگردد.

منتخب مردم گرمسار و آرادان در نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی از جایگاه و نقش ضعیف شهرستان های گرمسار و آرادان در مدیریت استان ابراز تاسف کرد.

کاتب افزود: یکی از برنامه ها، پیگیری لازم در فرصت باقیمانده از عمر دولت دهم برای بهره گیری در توسعه و عمران شهرستان می باشد و درخواستم از همه برای کنار گذاشتن کارهای زائد و فرعی و پرداختن به مسائل اصلی است.

وی در پایان اظهار داشت: از تمام کاندیداهای محترم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه گرمسار، ایوانکی، آرادان و همه شهروندان و مسئولین محترم استان سمنان که در راستای بیانات مقام معظم رهبری به مشارکت حداکثری در انتخابات کمک کردند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

در حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان از مجموع 43 هزار و 219 رای ماخوزه "غلامرضا کاتب" با کسب 16 هزار و 672 رای بیشترین آرای مردم شهرستانهای گرمسار و آرادان را از آن خود کرد و به عنوان منتخب مردم به مجلس نهم راه یافت.

عبدالرضا ترابی نماینده فعلی مردم این دو شهرستان در مجلس هشتم در این انتخابات نتوانست اکثریت آراء را کسب کرده و به مجلس نهم راه یابد.