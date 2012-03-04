داور قمی به جمع داوران درجه یک بین المللی کشتی پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، این داور رشته کشتی استان قم سعید عباسی دارنده مدارک پیشرفته داوری کشتی در هر دو رشته آزاد و فرنگی است که در سال های اخیر به دنبال تلاش و پشتکاری که از خود نشان می دهد، در عرصه کشتی موفق شده است مدارج ترقی در داوری کشتی را یکی پس از دیگری با موفقیت سپری کند.



داور جوان کشتی استان قم در حال حاضر تنها داور دارای مدرک درجه یک بین المللی قضاوت کشتی است و در جریان برگزاری سی و دومین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام فجر و هشتمین دوره جام یادگار امام نیز قضاوت کرد.



موفقیت در کسب مدرک داوری بین المللی از سال 2007



سعید عباسی که هم اکنون 29 ساله است، از سال 2007 موفق به کسب مدرک درجه سه بین المللی قضاوت در رقابت های رشته کشتی را دریافت کرده است و در حال حاضر در زمره داوران آینده دار کشتی کشورمان قرار دارد.



جدیدترین خبر از موفقیت های این داور قمی موفقیت وی در کسب مدرک درجه یک بین المللی کشتی در سال 2012 است که این مهم موجب شد تا عباسی در مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام رقابت های مهمی را قضاوت کند.



این داور قمی امسال به نمایندگی از کشتی کشورمان در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی اروپا به قضاوت پرداخت در حالی که از داوران جوان و خوش آتیه کشتی کشورمان محسوب می شود و کمیته داوران فدراسیون کشتی نیز روی این داور با دانش به عنوان یکی از چهره های موفق داوری کشتی حساب ویژه ای باز کرده است و عباسی نیز با حضور موفق در پیکارهای قهرمانی اروپا افتخاری ارزنده را برای کشتی شهر مقدس قم به ثبت رساند.



قضاوت در مسابقات مهم داخلی و برون مرزی کشتی



این داور کشتی استان قم از پنجم تا هفتم آبان ماه امسال در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور که با شرکت برترین های این رشته در قم برگزار شد، یکی از داوران قضاوت کننده بود که توانست یکی دو مسابقه فینال اوزان مختلف را نیز سوت بزند.



همچنین در مسابقات قهرمانی جوانان کشور که برترین داوران بین‌المللی کشتی کشورمان این رقابت‌ها را قضاوت کردند، کمیته داوران فدراسیون کشتی 21 داور بین‌المللی را برای قضاوت این دوره از پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جوانان کشور و انتخابی تیم ملی را که به مدت دو روز در هشت وزن در سالن 2 هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد معرفی کرد که سعید عباسی داور قمی نیز یکی از نفرات اصلی قضاوت کننده در این دوره بود.



عباسی که در چند سال اخیر قضاوت های خوبی در مسابقات کشتی باشگاه های کشور نیز داشته است، هفته پایانی مهر ماه یکی از داوران قضاوت کننده در دیدار تیم های کشتی وحدت ملایر و مهرگان قوچان بود که عملکرد بسیار خوبی داشت.



