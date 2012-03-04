به گزارش خبرنگار مهر، چهره ارزنده سال های اخیر رشته ورزشی دو و میدانی قم در مسابقات داخلی و برون مرزی اعم از پیکارهای بین المللی و آسیایی، محمدمحسن ربانی است که تلاش می کند جواز حضور در المپیک 2012 لندن را به دست بیاورد.



ربانی که سابقه کسب اولین و آخرین مدال طلای دو و میدانی کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2007 را در کارنامه افتخارات خود دارد، در تلاش برای کسب آمادگی لازم به منظور به دست آوردن سهمیه ورودی المپیک لندن، به اردوی آماده سازی خواهد رفت.



دو ورزشکار پرش با نیزه ایران به دنبال سهمیه المپیک



در کنار محسن ربانی قهرمان پرش با نیزه از استان قم، اسحاق غفاری نایب قهرمان پرش با نیزه ایران نیز برای حضور در اردوی آمادگی راهی بلاروس خواهد شد تا این دو ورزشکار به نمایندگی از کشورمان در رقابت های کسب سهمیه المپیک شرکت کنند.



این در حالی است که پیش از این قرار بود مربی بلاروسی به ایران بیاید که به درخواست ربانی و غفاری و موافقت فدراسیون دوومیدانی قرار شده است تا این دو ورزشکار راهی اردوی بلاروس شوند تا زیر نظر مربی روس تمرینات خود را برای کسب آمادگی رسیدن به ورودی المپیک دنبال کنند.



ربانی در حالی خود را از نظر جسمانی آماده می کند که به اتفاق دیگر نماینده کشورمان یعنی اسحاق غفاری تا خرداد ماه آینده فرصت دارند تا سهمیه ورودی مسابقات معتبر و ارزشمند المپیک 2012 در شهر لندن را به دست بیاورند.



مقام چهارم ربانی در مسابقات داخل سالن آسیا



ربانی و غفاری در حالی پیش از پایان سال راهی بلاروس خواهند شد که ورزشکار ارزنده دو و میدانی استان قم به تازگی از رقابت های دو و میدانی قهرمانی داخل سالن آسیا در کشور چین باز گذشته است در حالی که تلاش وی با کسب مقام چهارم پرش با نیزه همراه بود.



در پنجمین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی داخل سالن آسیا که با حضور مدعیان مواد مختلف از تیم ملی دوومیدانی داخل سالن کشورمان و سایر کشورهای آسیایی در چین برگزار شد در ترکیب این تیم ، دو و میدانی کار سرشناس قم مقام چهارم پرش با نیزه و پرتاب وزنه را به دست آورد.



تیم ملی دوومیدانی کشورمان در حالی که با 14 ورزشکار در پنجمین دوره مسابقات داخل سالن آسیا حضور پیدا کرده بود، در نهایت با کسب هفت مدال طلا، نقره و برنز پس از میزبان این دوره از رقابت ها، عنوان نایب قهرمانی قاره کهن را به خود اختصاص داد.



در ماده پرش با نیزه محمدمحسن ربانی قهرمان ارزنده دو و میدانی قم در سال های اخیر که سابقه کسب اولین و آخرین مدال طلای پرش با نیزه قهرمانی آسیا در تاریخ دو و میدانی کشورمان به نام خود ثبت کرده است، به این رقابت ها اعزام شد که در نهایت با پرش از مانع پنج متر بعد از دو ورزشکار چینی و نماینده ژاپن به مقام چهارم قناعت کرد و محمدحسین اسکندری در ماده پرتاب وزنه ششم شد.

