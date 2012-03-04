درخواست پاکستان از اینترپل/ مشرف را دستگیر کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رحمان مالک" وزیر کشور پاکستان گفت درخواست رسمی دستگیری رئیس جمهوری سابق این کشور به مقامات پلیس بین الملل (اینترپل) ارائه شده است.

مالک امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران در اسلام آباد با اعلام این خبر افزود: ما این درخواست را برای اینترپل ارسال کرده ایم.

این درخواست در ارتباط با ترور "بی نظیر بوتو" رهبر حزب مردم پاکستان و نخست وزیر سابق این کشور که در تاریخ 27 دسامبر 2007 در جریان رقابتهای انتخاباتی در راولپندی رخ داد، انجام شده است.

دستگاه قضایی پاکستان حکم بازداشت مشرف را به اتهام دست داشتن در قتل "اکبر بوگتی" از رهبران شبه نظامیان جنوب غرب این کشور در سال 2006 و نیز ترور "بی نظیر بوتو" یک سال بعد از آن صادر کرده است.

این اقدام سبب شده رئیس جمهوری سابق که از آگوست 2008 تا کنون در تبعید خودخواسته در لندن و دبی زندگی می کند، برنامه بازگشت خود به کشور را به تاخیر اندازد.

گفتنی است مشرف که در سال 1999 در یک کودتای بدون خونریزی نواز شریف نخست وزیر این کشور را کنار گذاشت، در سال 2001 رئیس جمهوری این کشور شد و در سال 2008 پس از تهدید پارلمان پاکستان به استیضاح وی، از سمت خود کناره گیری کرد