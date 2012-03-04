اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان رقابت‌های دور برگشت "گروه ج" که به مدت 3 روز به میزبانی شهرستان کاشان با حضور تیم‌های والیبال بانوان گروه صنعتی شادمان کاشان، قزوین، زنجان، ملایر و کرمانشاه در سالن جهان پهلوان تختی کاشان برگزار شد با قهرمانی تیم گروه صنعتی شادمان کاشان و نایب قهرمانی تیم تربیت بدنی قزوین و صعود این دو تیم به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها به پایان رسید.

تیم والیبال بانوان گروه صنعتی شادمان کاشان، با انجام 3 بازی و 3 پیروزی"3 بر صفر" مقابل تیم‌های کرمانشاه، قزوین و زنجان با اقتدار و به‌عنوان تیم اول گروه به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها صعود کرد.

درمرحله نیمه نهایی این مسابقات 6 تیم صعود کرده به این مرحله از 16 تا 20 اسفندماه به مدت 5 روز در قزوین به صورت دوره‌ای به دیدار هم می‌روند و در پایان تیم‌های اول و دوم جواز صعود به لیگ دسته یک والیبال بانوان کشور را کسب می‌کنند.

تیم تیراندازی جانباران کرمانشاه به مقام سوم کشور رسید

در ادامه رقابتهای تیراندازی قهرمانی جانبازان کشور در رشته تیراندازی ماده تپانچه بادی تیم کرمانشاه به مقام سوم کشور دست یافت.

در رقابت های قهرمانی جانبازان کشور که در شهر چابهار استان سیستان و بلوچستان در حال برگزاری است، در رده بندی تیمی این مسابقات، استانهای مرکزی، مازندران و کرمانشاه به ترتیب اول تا سوم شدند و تیم خراسان شمالی نیز در رتبه چهارم این رقابتها قرار گرفت.

رقابت های رشته تیراندازی نیز با شرکت 165 ورزشکار جانباز در قالب 26 تیم و در هفت ماده تفنگ بادی کلاس پزشکی شدید ریوی، تفنگ بادی کلاس پزشکی ضایعه چشمی، تپانچه بادی کلاس پزشکی شدید ریوی، تفنگ بادی ضایعه متوسط ریوی، تفنگ بادی کلاس پزشکی ضعیف پوستی، تپانچه بادی کلاس پزشکی خفیف پوستی، تپانچه بادی کلاس پزشکی متوسط ریوی برگزار شد.

دعوت از 3 مشت زن کرمانشاه در مسابقات انتخابی المپیک

سه بوکسور کرمانشاهی به نامهای 'محمد مومیوند، علی مظاهری و مجید سپهوندی' به منظور حضور در مسابقات گزینشی المپیک در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت می کنند.

مسابقات انتخابی تیم ملی دوشنبه در سرسرای شهید همت مجموعه ورزشی شیرودی تهران برگزار خواهد شد.

براین اساس محمد مومیوند در وزن منهای 60 کیلوگرم برابر فروتن گل آرا قرار خواهد گرفت، علی مظاهری نیز در وزن منهای 91 کیلو گرم با مجید حاج عباسی مبارزه می کند و در به اضافه 91 کیلوگرم نیز مجید سپهوندی به مصاف علی سلمانی می رود.

