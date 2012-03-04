نتایج رسمی 6 حوزه انتخابیه دیگر/ منتخبان مردم به 213 نفر رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 46 خود نتایج 6 حوزه انتخابیه دیگر که تا ساعت 18 روز یکشنبه چهاردهم اسفند ماه 1390 نتایج آنها اعلام گردیده، بدین شرح اعلام کرد:

1- در حوزه انتخابیه کازرون آقای شاهین محمد صادقی با کسب 915/62 رأی از مجموع 980/153 آرای صحیح مأخوذه.

2- در حوزه انتخابیه قزوین،آبیک و البرز آقایان داود محمدی با کسب 632/145 رأی و سید مرتضی حسینی با کسب 467/122 رأی از مجموع 077/324 آرای صحیح مأخوذه.

3- در حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیرآقای شمس اله بهمئی با کسب 738/33 رأی از مجموع 696/96 آرای صحیح مأخوذه.

4- در حوزه انتخابیه سپیدان آقای سیدعنایت اله هاشمی با کسب 979/22 رأی از مجموع 703/70 آرای صحیح مأخوذه.

5- در حوزه انتخابیه بندرعباس، قشم، ابوموسی، خمیر و حاجی آباد آقایان ابوالقاسم جراره با کسب 271/127 رأی و محمد آشوری تازیانی با کسب 895/112 رأی و منصور آرامی با کسب 096/102 رأی از مجموع 819/322 آرای صحیح مأخوذه.

6- در حوزه انتخابیه شیراز آقایان ضرغام صادقی با کسب 452/148 رأی و جعفر قادری با کسب 336/122 رأی و سیداحمدرضا دستغیب با کسب 697/121 رأی از مجموع 149/419 آرای صحیح مأخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آراء شده و آقایان سیدحسین ذوالانوار با کسب 320/107 رأی و محسن مکارم با کسب 933/98 رأی به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

لازم به ذکر است با توجه به نتایج جدید اعلام شده و از مجموع 200 حوزه انتخابیه، تعداد کل منتخبین که تا این ساعت موفق به کسب حداقل یک چهارم آراء حوزه انتخابیه درمرحله اول انتخابات گردیده اند به 213 نفر می رسد.

