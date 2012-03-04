شهرداری ارومیه در دیدار رفت مغلوب سایپا شد/ شب پیروزی خودروسازان

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله پلیآف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز تیم سایپا در سالن انقلاب کرج به مصاف شهرداری ارومیه رفت و موفق شد حریف خود را شکست دهد. نتیجه دیدار تیمهای سایپا و شهرداری ارومیه به این شرح است:
* سایپا البرز 3 - شهرداری ارومیه 2
(25 بر 16)، (26 بر 28)، (25 بر 21)، (24 بر 26)، (11 بر 15)
پیش از این دیدار نیز تیم پیکان در آمل با نتیجه مشابه 3 بر 2 کاله را شکست داد تا روز نخست مرحله پلیآف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور کاملا به کام خودروسازان باشد.
دیدار برگشت مرحله پلیآف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور به صورت 2 از 3 برگزار میشود. دیدارهای برگشت این مرحله روز چهارشنبه طبق برنامه زیر برگزار میشود:
* شهرداری ارومیه - سایپا البرز (سالن غدیر ارومیه)
* پیکان تهران - کاله آمل (خانه والیبال تهران)
در صورتیکه تیمهای پیکان و سایپا در دیدار برگشت نیز برنده رقابت با حریفان خود شوند راهی دیدار نهایی رقابتهای والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور خواهند شد.
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