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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۷

پلی‎آف لیگ والیبال/

شهرداری ارومیه در دیدار رفت مغلوب سایپا شد/ شب پیروزی خودروسازان

شهرداری ارومیه در دیدار رفت مغلوب سایپا شد/ شب پیروزی خودروسازان

دومین دیدار مرحله پلی‏آف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور با پیروزی تیم سایپا در مصاف با شهرداری ارومیه به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله پلی‎آف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور امروز تیم سایپا در سالن انقلاب کرج به مصاف شهرداری ارومیه رفت و موفق شد حریف خود را شکست دهد. نتیجه دیدار تیم‌های سایپا و شهرداری ارومیه به این شرح است:

* سایپا البرز 3 - شهرداری ارومیه 2
(25 بر 16)، (26 بر 28)، (25 بر 21)، (24 بر 26)، (11 بر 15)

پیش از این دیدار نیز تیم پیکان در آمل با نتیجه مشابه 3 بر 2 کاله را شکست داد تا روز نخست مرحله پلی‎آف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور کاملا به کام خودروسازان باشد.

دیدار برگشت مرحله پلی‌آف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به صورت 2 از 3 برگزار می‌شود. دیدارهای برگشت این مرحله روز چهارشنبه طبق برنامه زیر برگزار می‌شود:

* شهرداری ارومیه - سایپا البرز (سالن غدیر ارومیه)
* پیکان تهران - کاله آمل (خانه والیبال تهران)

در صورتیکه تیم‌های پیکان و سایپا در دیدار برگشت نیز برنده رقابت با حریفان خود شوند راهی دیدار نهایی رقابت‌های والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور خواهند شد.

کد مطلب 1551604

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