نگاهی کوتاه به انتخابات نهم در حوزه شهرستان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان کرمانشاه با دوره های گذشته از ویژگی های بسیار متفاوتی برخوردار بود.

در این دوره از انتخابات، قوانین انتخاباتی و نظارتی ملوس تر از سالهای پیش بود، ولیکن برخی از نامزدهای انتخابات، پا را فراتر از قانون گذاشتند و در جاهایی به اصطلاح قانون را دور زدند.

برخی دیگر از کاندیداهای مجلس که در این رقابتها، موفق به کسب آرای لازم نشدند به صورت رسمی و غیررسمی اعتراض خود را به نحوه برگزاری انتخابات اعلام کردند.

این اعتراض در حالی است که اذعان مسئولان انتخاباتی و نظارتی این دوره و آنچه که مشهود است، نشان از برگزاری انتخاباتی قانونی و سالم دارد.

یکی دیگر از ویژگی های این دوره از انتخابات این است که تمام نمایندگان فعلی مجلس هشتم در این شهرستان، از راهیابی دوباره به بهارستان ناکام شده اند و تنها دو نماینده فعلی به دور دوم رسیده اند.

در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه، عبدالرضا مصری و سعید حیدری طیب در دوره اول وارد مجلس شدند ولی جهانبخش امینی، نماینده فعلی و محمد رزم در دور دوم برای رسیدن به کرسی های مجلس با هم رقابتی تنگاتنگ خواهند داشت.

فرمانداری کرمانشاه میزان رای 24 کاندیدای مجلس نهم در استان کرمانشاه را به تفکیک آرا اعلام کرده است.

در این دوره از انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه 369 هزار و 893 رای به صندوقها ریخته شده است.

براساس این اطلاعیه می توان به اسامی زیر اشاره کرد:

1)عبدالرضا مصری 144 هزار و 445 رای

2) سید سعید حیدری طیب 118 هزار و 435 رای

3) جهانبخش امینی 76 هزار و 884 رای

4) محمد رزم 64 هزار و 676 رای

5) محمد کرمی راد 61 هزار و 364 رای

6) محمدرضا شعبانی 24 هزار و 205 رای

7)سید جلال موسوی 22 هزار و 783 رای

8) بهروز خسروی آدینه وند 22 هزار و 690 رای

9)جهانبخش کریمی موموندی 22 هزار و 613 رای

10)لیلی حیدری چقاکبودی 15 هزار و 914 رای

11)نسرین مهدوی 10 هزار و 587 رای

12)پری شهبازی 10 هزار و یازده رای

13)محمود کرمی راد 9304 رای

14) میثم حجتی پور 6698 رای

15) نریمان برازی جمور 5241 رای

16) اصغر سپهبان قره بابا 4589 رای

17) ناصر مرادی بیلهویی 4398 رای

18) محمد محمدی 4036 رای

19) بهمن رضایی 3328 رای

20)محسن نوری فر 3166 رای

21)ولی رضایی دولت آبادی 2708 رای

22) رضا فعله گری 2374 رای

23) محمد شبیری 1758 رای

24) منوچهر طبقیان 1722 رای