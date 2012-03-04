۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۱۹

عدنانی:

بهره‌مندی چهارهزار دانش‌آموز دشتستانی از خدمات کمیته امداد

دشتستان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد شهرستان دشتستان از بهره‌مندی چهارهزار دانش‌آموز دشتستانی از خدمات کمیته امداد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر عدنانی عصر یکشنبه در دیدار با خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد شهرستان دشتستان اظهار داشت: کمیته امداد شهرستان دشتستان به چهار هزار نفر دانش‌آموز بی‌بضاعت خدمات‌رسانی می‌کند.

وی اجرای طرح پالایش و توانمندسازی مددجویان تحت حمایت را از سیاست‌های جدید کمیته امداد معرفی کرد و ادامه داد: جذب کمک‌های مردمی از طریق ارتباط با خیرین و نیکوکاران هدف اصلی ما در اجرای این طرح است.

رئیس کمیته امداد شهرستان دشتستان به خدمات ارزنده ارائه شده توسط کمیته امداد به مددجویان اشاره کرد و افزود: خانواده‌های مستضعف و نیازمند در همه شهرها و روستاهای شهرستان دشتستان از حمایت‌های مادی و معنوی این نهاد برخوردار می‌شوند.

وی ایجاد اشتغال پایدار را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کمیته امداد معرفی کرد و ادامه داد: خودکفا کردن مددجویان از مهم‌ترین برنامه‌های ما در این نهاد است و اطمینان داریم که در این مسیر موفق می‌شویم.

عدنانی افزود: در شهرستان دشتستان 25 هزار نفر از خدمات کمیته امداد بهره می‌برند که شامل 10 هزار خانوار می‌شوند و سعی ما بر این است که خدمات مناسبی به افراد تحت پوشش ارائه دهیم.

رئیس کمیته امداد شهرستان دشتستان ادامه داد: از دانشجویان بی‌بضاعت نیز حمایت می‌کنیم و در حال حاضر تعداد 450 دانشجو از خدمات و کمک‌هزینه‌های کمیته امداد شهرستان دشتستان استفاده می کنند.

وی با اشاره به اهتمام ویژه کمیته امداد در راستای کاهش محرومیت‌ها اضافه کرد: کمیته امداد در راستای خودکفایی جامعه تحت پوشش تلاش و فعالیت بسیار زیادی داشته و در سال‌های گذشته در اشتغال‌زایی افراد تحت پوشش کارهای زیادی انجام شده است.

