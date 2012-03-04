به گزارش خبرنگار مهر، اکبر عدنانی عصر یکشنبه در دیدار با خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد شهرستان دشتستان اظهار داشت: کمیته امداد شهرستان دشتستان به چهار هزار نفر دانش‌آموز بی‌بضاعت خدمات‌رسانی می‌کند.

وی اجرای طرح پالایش و توانمندسازی مددجویان تحت حمایت را از سیاست‌های جدید کمیته امداد معرفی کرد و ادامه داد: جذب کمک‌های مردمی از طریق ارتباط با خیرین و نیکوکاران هدف اصلی ما در اجرای این طرح است.

رئیس کمیته امداد شهرستان دشتستان به خدمات ارزنده ارائه شده توسط کمیته امداد به مددجویان اشاره کرد و افزود: خانواده‌های مستضعف و نیازمند در همه شهرها و روستاهای شهرستان دشتستان از حمایت‌های مادی و معنوی این نهاد برخوردار می‌شوند.

وی ایجاد اشتغال پایدار را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کمیته امداد معرفی کرد و ادامه داد: خودکفا کردن مددجویان از مهم‌ترین برنامه‌های ما در این نهاد است و اطمینان داریم که در این مسیر موفق می‌شویم.

عدنانی افزود: در شهرستان دشتستان 25 هزار نفر از خدمات کمیته امداد بهره می‌برند که شامل 10 هزار خانوار می‌شوند و سعی ما بر این است که خدمات مناسبی به افراد تحت پوشش ارائه دهیم.

رئیس کمیته امداد شهرستان دشتستان ادامه داد: از دانشجویان بی‌بضاعت نیز حمایت می‌کنیم و در حال حاضر تعداد 450 دانشجو از خدمات و کمک‌هزینه‌های کمیته امداد شهرستان دشتستان استفاده می کنند.

وی با اشاره به اهتمام ویژه کمیته امداد در راستای کاهش محرومیت‌ها اضافه کرد: کمیته امداد در راستای خودکفایی جامعه تحت پوشش تلاش و فعالیت بسیار زیادی داشته و در سال‌های گذشته در اشتغال‌زایی افراد تحت پوشش کارهای زیادی انجام شده است.