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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۲۳

قدردانی عضو هیئت رئیسه مجلس از حضور گسترده مردم در انتخابات

قدردانی عضو هیئت رئیسه مجلس از حضور گسترده مردم در انتخابات

تبریز - خبرگزاری مهر:عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از حضور گسترده و باشکوه مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان آذربایجان شرقی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن فرهنگی  عنوان کرد: حضور گسترده مردم، بار دیگر نشان داد که ملت ما نسبت به ترتیبات نظام سیاسی و حکومتی خود، حساسیت بسیار زیادی دارند.

وی تاکید کرد: بدون هیچ تردیدی آنچه در انتخابات مجلس نهم حاصل شد، قبل از هرچیز، نتیجه توجهات باریتعالی بوده است.

فرهنگی همچنین، با قدردانی از زحمات دست اندرکاران انتخابات، گفت: مسئولان برگزاری با تلاش های بی دریغ و شبانه روزی، قانونی ترین، منطقی ترین و سالم ترین انتخابات را برگزار و ملت با بصیرت ایران اسلامی قویترین و تاریخی ترین نتیجه را گرفتند که شایسته هر گونه تقدیرند.

وی افزود:برنده اصلی این انتخابات مردم هستند که همچنان اقتدار و آزاد مردی خود را به نمایش گذاشتند و نشان دادند که پیرو ولی مطلقه فقیه هستند.

کد مطلب 1551607

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