قدردانی عضو هیئت رئیسه مجلس از حضور گسترده مردم در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن فرهنگی عنوان کرد: حضور گسترده مردم، بار دیگر نشان داد که ملت ما نسبت به ترتیبات نظام سیاسی و حکومتی خود، حساسیت بسیار زیادی دارند.



وی تاکید کرد: بدون هیچ تردیدی آنچه در انتخابات مجلس نهم حاصل شد، قبل از هرچیز، نتیجه توجهات باریتعالی بوده است.



فرهنگی همچنین، با قدردانی از زحمات دست اندرکاران انتخابات، گفت: مسئولان برگزاری با تلاش های بی دریغ و شبانه روزی، قانونی ترین، منطقی ترین و سالم ترین انتخابات را برگزار و ملت با بصیرت ایران اسلامی قویترین و تاریخی ترین نتیجه را گرفتند که شایسته هر گونه تقدیرند.



وی افزود:برنده اصلی این انتخابات مردم هستند که همچنان اقتدار و آزاد مردی خود را به نمایش گذاشتند و نشان دادند که پیرو ولی مطلقه فقیه هستند.