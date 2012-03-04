اسامی 20 منتخب اول مردم شهر ری/ صعود فدایی و سقوط مطهری

به گزارش خبرنگار مهر غلامعلی حداد عادل، حسن ابوترابی فرد، مرتضی آقا تهرانی،علیرضا مرندی، مسعود میرکاظمی،حسین فدایی به ترتیب 6 منتخب اول مردم شهر ری هستند این در حالی است که فدایی در لیست تهران در رتبه بیست و سوم قرار داشت در فهرست زادگاهش در رتبه ششم قرار دارد و مطهری نیز که هشتمین منتخب تهران است نامش در فهرست 20 نفر اول شهر ری دیده نمی شود.
20 منتخب اول شهرستان شهر ری به ترتیب عبارتند از:
1- غلامعلی حداد عادل
2- محمد حسن ابوترابی فرد
3- مرتضی آقاتهرانی
4- علیرضا مرندی
5- مسعود میرکاظمی
6- حسین فدایی
7- بیژن نوباوه
8- روح الله حسینیان
9- علی اصغر زارعی
10 - علیرضا زاکانی
11- زهره طبیب زاده
12-حسین مظفر
13- احمد توکلی
14- غلامرضا مصباحی مقدم
15- اسماعیل کوثری
16- محمد سلیمانی
17-مهرداد بذرپاش
18- سید محمود نبویان
19- سید مهدی هاشمی
20- لاله افتخاری
به گزارش مهر، آمار فوق اختصاصا متعلق به شهرستان ری است که با پایان شمارش آراء به آمار حوزه انتخابی تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات اضافه خواهد شد.
