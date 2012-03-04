  1. سیاست
  2. سایر
۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۴۱

اختصاصی مهر//

اسامی 20 منتخب اول مردم شهر ری/ صعود فدایی و سقوط مطهری

اسامی 20 منتخب اول مردم شهر ری/ صعود فدایی و سقوط مطهری

اسامی 20 منتخب اول مردم شهر ری در حوزه انتخابی تهران، ری و شمیرانات مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر غلامعلی حداد عادل، حسن ابوترابی فرد، مرتضی آقا تهرانی،علیرضا مرندی، مسعود میرکاظمی،حسین فدایی به ترتیب 6 منتخب اول مردم  شهر ری هستند این در حالی است که فدایی در لیست تهران در رتبه بیست و سوم قرار داشت در فهرست زادگاهش در رتبه ششم قرار دارد و مطهری نیز که هشتمین منتخب تهران است نامش در فهرست 20 نفر اول شهر ری دیده نمی شود.

20 منتخب اول شهرستان شهر ری به ترتیب عبارتند از:

1- غلامعلی حداد عادل

2- محمد حسن ابوترابی فرد 

3- مرتضی آقاتهرانی

4- علیرضا مرندی

5- مسعود میرکاظمی

6- حسین فدایی

7- بیژن نوباوه

8- روح الله حسینیان

9- علی اصغر زارعی

10 - علیرضا زاکانی

11- زهره طبیب زاده

12-حسین مظفر

13- احمد توکلی

14- غلامرضا مصباحی مقدم

15- اسماعیل کوثری

16- محمد سلیمانی

17-مهرداد بذرپاش

18- سید محمود  نبویان

19- سید مهدی هاشمی

20- لاله افتخاری

به گزارش مهر، آمار فوق اختصاصا متعلق به شهرستان ری است که با پایان شمارش آراء به آمار حوزه انتخابی تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات اضافه خواهد شد.

کد مطلب 1551610

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها