جودوکاران خراسان شمالی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محمد محمدی بریمانلو در وزن 60 کیلوگرم وحسن یزدانی در وزن 66 کیلو گرم، دو جودو کار خراسان شمالی به اردوی آمادگی تیم ملی جوانان کشور دعوت شده اند.

وی اظهار داشت: در اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور، الیاس علی اکبری نماینده شایسته جودوی خراسان شمالی در وزن 73 کیلوگرم که چندی پیش به همراه تیم ملی به مسابقات جام جهانی جودو در کشور چک اعزام شده بود نیز حضور دارد.

وی در ادامه گفت: همچنین زینب یزدان دوست بانوی جودوکار خراسان شمالی در وزن 63 کیلوگرم، به اردوی تیم ملی جودوی بانوان کشور که از روز یکشنبه 14 اسفند به مدت دو هفته در تهران برگزار می شود دعوت شد.

وی افزود: اردوی آمادگی وانتخابی تیم ملی ناشنوایان با حضور مهرداد بُداغی، علی دهقان ومرتضی غفاری نسب سه جودو کار نابینای خراسان شمالی از سیزدهم اسفندماه در مجتمع ورزشی ناشنوایان آغاز شده است.

دومین دوره اردوی آمادگی تیم های ملی جودوی کشور از امروز 14 اسفندماه آغاز شده و به مدت دو هفته در سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران ادامه دارد.