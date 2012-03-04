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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۵۰

یک منبع عراقی خبر داد؛

ادعای منافقین درباره مالکیت اردوگاه اشرف/مانع تراشی در برابر تصمیمات عراق

ادعای منافقین درباره مالکیت اردوگاه اشرف/مانع تراشی در برابر تصمیمات عراق

یک منبع عراقی که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد سرکردگان منافقین با ادعای مالکیت اردوگاه اشرف، مانع انتقال دومین گروه به پادگانی در حومه بغداد شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه صوت العراق، یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد: گروه دوم گروهک منافقین که قرار است به خارج از اردوگاه اشرف منتقل شوند، مخالف این انتقال هستند.

منبع مذکور افزود: این افراد به بهانه های واهی سواراتوبوسهایی که قرار بود آنها را به اردوگاه جدید در بغداد منتقل کند، نشدند.این گروهک همچنین ضمن مخالفت با ورود روزنامه نگاران به اردوگاه اشرف و پوشش روند انتقال خواستار بازسازی اردوگاه اشرف به جای خروج شده اند.

این منبع بیان کرد: گروهک منافقین مدعی مالکیت بر اردوگاه اشرف هستند.

شایان ذکر است پیشتر گروهک منافقین خواستار اسکان در منطقه مرزی اردن به جای اسکان در اردوگاه لیبرتی در بغداد شده بودند.

کد مطلب 1551612

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