کمیته امداد در کاهش فقر نقش بسیار موثری دارد

به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی بعد ازظهر یکشنبه در دیدار با مسئولان و کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در اراک افزود: شناسایی آسیب های اجتماعی امری ضروری است و درمان این آسیب ها باید بر اساس اولویت بندی باشد.

وی افزود: بسیاری از آسیب های اجتماعی به دلیل فقر به وجود می آید و کمیته امداد امام خمینی(ره) باید به امر پیشگیری نیز توجه ویژه داشته باشد، زیرا هزینه درمان بسیار بیشتر از پیشگیری است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: دستگیری و کمک کردن به افراد نیازمند، از دستورات ویژه و مورد تاکید دین مبین اسلام است که همه وظیفه دارند به آن توجه کنند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی نیز در این دیدار گفت: درسال گذشته مردم نوعدوست استان هفت میلیارد و 300 میلیون ریال در جشن نیکوکاری کمک کردند که پیش بینی می شود این کمکها امسال به حدود 10 میلیارد ریال برسد.

محسن ولیئی افزود: جشن نیکوکاری امسال نیزهمزمان با سراسر کشور در روزهای 17، 18 و 19 اسفندماه جاری برگزار می شود و کمکهای مردمی این استان از طریق یکهزار و 130 پایگاه جمع آوری خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر 150 هزار نفر به صورت مستمر و غیر مستمر از خدمات این نهاد در استان بهره مندند.