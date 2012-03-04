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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۲۵

دری نجف آبادی:

کمیته امداد در کاهش فقر نقش بسیار موثری دارد

کمیته امداد در کاهش فقر نقش بسیار موثری دارد

اراک - خبرگزاری مهر: آیت الله دری نجف آبادی گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) در راستای کاهش فقر نقش بسیار موثری دارد و این نهاد نباید دنبال گداپروری باشد بلکه باید همه تلاش خود را برای توانمندی مددجویان به کار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی  بعد ازظهر یکشنبه در دیدار با مسئولان و کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در اراک افزود: شناسایی آسیب های اجتماعی امری ضروری است و درمان این آسیب ها باید بر اساس اولویت بندی باشد.

وی افزود: بسیاری از آسیب های اجتماعی به دلیل فقر به وجود می آید و کمیته امداد امام خمینی(ره) باید به امر پیشگیری نیز توجه ویژه داشته باشد، زیرا هزینه درمان بسیار بیشتر از پیشگیری است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: دستگیری و کمک کردن به افراد نیازمند، از دستورات ویژه و مورد تاکید دین مبین اسلام است که همه وظیفه دارند به آن توجه کنند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی نیز در این دیدار گفت: درسال گذشته مردم نوعدوست استان هفت میلیارد و 300 میلیون ریال در جشن نیکوکاری کمک کردند که پیش بینی می شود این کمکها امسال به حدود 10 میلیارد ریال برسد.

محسن ولیئی افزود: جشن نیکوکاری امسال نیزهمزمان با سراسر کشور در روزهای 17، 18 و 19 اسفندماه جاری برگزار می شود و کمکهای مردمی این استان از طریق یکهزار و 130 پایگاه جمع آوری خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر 150 هزار نفر به صورت مستمر و غیر مستمر از خدمات این نهاد در استان بهره مندند.
کد مطلب 1551613

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