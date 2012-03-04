90 درصد آرای تهران امشب اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر سید صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور عصر امروز در جمع خبرنگاران مستقر در این ستاد با تاکید بر اینکه نتایج 90 درصد آرای ماخوذه از شهر تهران در اولین بخش خبری که احتمالا ساعت 21 خواهد بود اعلام می شود گفت: 7 حوزه دیگر نیز از شهرستانها باقی مانده که آنها نیز در بخش های خبری اعلام می شود.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص تشابه نام و نام خانوادگی برخی کاندیداها گفت: در شمارش آراء علاوه بر نام و نام خانوادگی کد داوطلب هم در نظر گرفته می شود اما اگر کد موجود نباشد شرایطی وجود دارد که بر مبنای آن تصمیمات گرفته می شود.