سازمان زیباسازی امور پراکنده تبلیغاتی را ساماندهی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار کلانشهر کرج از ساماندهی فضای تبلیغاتی در این کلانشهر خبر داد و گفت: سازمان نوپای زیباسازی نیازمند نیروهای مختصص و توانمند است.



سید علی آقازاده اظهار داشت: طی چند روز گذشته شاهد تولد سازمان مهم و نوبنیاد زیباسازی در بدنه شهرداری کرج بودیم که تحقق این مهم نتیجه چهار سال کار کارشناسی و پیگیری های مستمر است.

وی افزود: در شکل گیری و تصویب این سازمان، اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولان مربوطه در شهرداری کرج اهتمام ویژه ای داشتند تا این مهم به تصویب وزارت کشور رسید.

آقازاده ادامه داد: سیمای ناهماهنگ بصری و منظر نامناسب شهری هم اکنون در کلانشهر کرج به چشم می خورد که باعث به وجود آمدن نارسایی ها و نا بسامانی های مختلف شده است.



"صدرایی" مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری کرج شد



طی حکمی از سوی شهردار کرج، "حسین صدرایی" مدیر سابق منطقه 5 شهرداری به سمت مدیرعامل سازمان نوپای زیباسازی شهرداری کرج منصوب شد.



مراسم معارفه "حسین صدرایی" به عنوان اولین مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری کرج و تشکر از زحمات سه ساله "پیمان بضاعتی پور" مدیر سابق زیباسازی معاونت خدمات شهری شهرداری برگزار شد.

در این مراسم مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری کرج طی سخنانی با اشاره به برگزاری باشکوه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز گذشته و حضور گسترده و بی نظیر ملت ایران پای صندوق های رای اظهار داشت: ملت ایران دیروز به دشمنان وحدت و همدلی خود را نشان دادند و ثابت کردند که پس از 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران،‌ همچنان پشت این نظام و انقلاب هستند.

15349 نهال و درخت در کرج صاحب شناسنامه شدند



مدیر روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج از تهیه اتیکت برای هر نهال در این کلانشهر خبر داد و گفت: تاکنون 15 هزار و 349 درخت صاحب شناسنامه شدند.



حمیدرضا عسگری اظهار داشت: در پی سیاست های کلی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج مبنی بر رشد فضای سبز شهری و استفاده از گونه های مناسب برای کاشت در سطح شهر، این سازمان طی سال طرح های مختلفی را اجرا می کند.

وی افزود: در این زمینه به منظور هویت بخشی، تایید کیفی، شناسنامه دار شدن درختان و آشنایی شهروندان با درختان کاشته شده در معابر،‌ اتیکت برای هر نهال تهیه می شود.

این مسئول عنوان کرد: در این راستا تاکنون 15 هزار و 349 درخت در خیابانها و معابر سطح شهر اعم از بلوار خلج آباد،‌ بلوار مولانا، پارک جهان نما، بلوار چمران، بلوار بلال و خیابان امامزاده حسن صاحب شناسنامه و اتیکت شدند.



طرح مجتمع به مجتمع جهت ارتقای سطح سلامت در کرج اجرا می شود



مدیر امور اجتماعی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج از برگزاری اجرای طرح مجتمع به مجتمع در جهت ارتقای سطح سلامت شهروندان کرجی در سال 91 خبر داد.



محسن برجی گفت: اجرای طرح مجتمع به مجتمع در جهت ارتقای سطح سلامت شهروندان کرجی در سال 91 با کمک رابطین حوزه سلامت اجرایی می شود.

وی افزود: معاونت اجتماعی شهرداری کرج همواره با برگزاری همایش هایی در این حوزه در بحث کاهش آسیبهای اجتماعی و مشکلات شهروندان مشارکت فعالی را در شهر داشته است.



نهضت کاشت درخت در کرج/ بوستانها صاحب درختان میوه می شوند



عضو شورای اسلامی شهر کرج از اجرای طرح نهضت کاشت درخت در این کلانشهر خبر داد و گفت: در این زمینه بوستانهای کرج صاحب درختان میوه می شوند.



عزیز صدرنژاد ظهر امروز در مراسم آغاز اجرای طرح هر خانه یک درخت که در حیاط منزل یکی از شهروندان برگزار شد، اظهار داشت: طی چند سال گذشته از سوی شورای اسلامی شهر کرج و سازمان پارکها و فضای سبز، پیشنهاد اجرای طرح نهضت کاشت درخت در حیاط منازل این کلانشهر ارائه شد.

وی افزود: در این زمینه طبق بررسی و کار کارشناسی، مقرر شد که طرح مذکور با عنوان "هر خانه یک درخت" در حیاط منازل این کلانشهر اجرا و طی آن درخت خرمالو به صورت رایگان به شهروندان متقاضی ارائه شود.



افزایش سرانه فضای سبز در کرج مطلوب است



شهردار کرج با اشاره به اینکه افزایش سرانه فضای سبز طی سه سال گذشته در این کلانشهر مطلوب بوده است، گفت: در این زمینه عملکرد سازمان پارکها در حفظ و توسعه فضای سبز در کرج قابل تقدیر است.



سید علی آقازاده ظهر امروز در مراسم آغاز اجرای طرح هر خانه یک درخت و کاشت درخت خرمالو در منزل یکی از شهروندان کرجی اظهار داشت: شهرداری در بحث توسعه فضای سبز در کرج طی دوره سوم شورای اسلامی شهر کرج اقدامات مطلوب کمی و کیفی انجام داده است.

وی در ادامه با اشاره به ساماندهی فصای سبز شهر کرج، افزایش آن و استحصال آب مورد نیاز افزود: در این زمینه وابستگی شهرداری به آب شرب قطع شده است.



بازدید معاون برنامه ریزی استانداری البرز از بازار روزهای کرج



معاون برنامه ریزی و اداری مالی استانداری البرز از بازار روزهای سطح شهر کرج بازدید کرد.



این بازدید پیش از ظهر امروز با حضور علیرضا بدری، مشاور استاندار و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی، اسکندر صیدایی، معاون برنامه ریزی و اداری مالی استانداری البرز، علیرضا عسگری، مدیر عامل سازمان میوه و میادین شهرداری کرج انجام شد.

در این برنامه علاوه بر بازدید از دو بازار روز میخک واقع در عظیمیه و بازار روز البرز واقع در میدان ساسانی، روند فعالیت نمایشگاه های بهاره در سطح کرج نیز مورد بررسی و بازدید مسئولان همراه قرار گرفت.

ضرورت افزایش بازار روزها

معاون برنامه ریزی و اداری مالی استاندار البرز در این بازدید با اشاره به عملکرد مثبت فعالیت بازار روزها در کرج تاکید کرد: با توجه به جمعیت ساکن در کرج نیاز است تعداد بازار روزها افزایش یابد.

اسکندر صیدایی با بیان اینکه شهروندان از خرید در بازار روزها رضایت حداکثری دارند، گفت: این مهم نیاز به افزایش تعداد بازارهای روز را دو چندان می کند.





