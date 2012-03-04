جلوگیری از تخریب 20 هزار هکتار اراضی طبیعی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، نایبعلی رحیمی عصر یکشنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه استان اردبیل در جلوگیری از تخریب اراضی در کشور مقام اول را دارد، عنوان کرد: وضیعت منابع طبیعی در سالهای اخیر از وضیعت مناسب برخوردار است.

وی احداث ساختمان اطفاء حریق درآبی بیگلو و منطقه هشتچین را در حفاظت از جنگل و مرتع موثر دانست.

توزیع 500 اصله نهال رایگان در اردبیل



این مسئول از توزیع 500 هزار اصله بصورت یارانه ای همزمان با هفته منابع طبیعی در بین مردم استان خبر داد و افزود: در طول این هفته 70 هزار اصله نهال نیز رایگان به علاقه مندان کاشت نهال توزیع می شود.

رحیمی با تشریح برنامه های گرامی داشت هفته منابع طبیعی آغاز اجرای چهار سد زیرزمینی را از مهمترین برنامه ها عنوان کرد.

به گفته مدیر کل منابع طبیعی استان اردبیل دو مورد از این سدها در منطقه پیله رود نمین و دو مورد دیگر در حوزه آبخیز سامبول چایی منطقه انگوت و در روستای قره خان بیگلو اجرا می شود.

وی اضافه کرد: برای بهره برداری از این سدها بااعتبار سه میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار هرینه می شود. که عمده ترین محاسن این سدها یکی عدم تبخیر منابع آبی است.

رحیمی در پایان برگزاری مراسم جشن درختکاری، تجلیل از حافظان افتخاری منابع طبیعی ،غرس نهال یادبود، آغازعملیات 46 بند آبخیزداری و پارک آبخیز و راه اندازی گروهان اطفاء حریق را از جمله برنامه های گرامی داشت هفته منابع طبیعی عنوان کرد.





