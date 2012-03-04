نشست علمی غرب شناسی و جهانی شدن برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی غرب شناسی و جهانی شدن عصر یکشنبه باحضور رئیس بخش توسعه انجمن جامعه شناسی ایران دا دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک برگزار شد.

در این نشست دکترمریم توسکی و دکتر فرهاد امام جمعه با مشارکت دانشجویان جامعه شناسی این دانشگاه در خصوص جهانی شدن بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس بخش توسعه انجمن جامعه شناسی ایران در این نشست گفت:جهانی شدن به معنی یگانگی و فشردگی و نزدیکی جهان به یک مکان و موقعیت واحد است و فراگیری این پدیده و تاثیر آن بر جامعه های گوناگون موجب راهیابی این مفهوم به بسیاری از زمینه های هنری، دانش های سیاسی و گستره های ادبی، موسیقی و نظیر آن شده است.

دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی افزود: با گسترش روز افزون رسانه های ارتباط جمعی، گریز از واقعیت جهانی شدن و ایستادگی بدون منطق علمی در برابر آن موجب ضعف فرهنگ یا به بی راهه رفتن آن می شود

وی گفت: با پذیرش این واقعیت که فرهنگهای متاثر از امر جهانی شدن هستند با توجه به پیشینه ها و زمینه های فرهنگ بومی ایران، لازم است با مطالعه و بررسی همه جانبه به دنبال ارایه راهکارهایی برای ترکیب موضوع حفظ فرهنگ اصیل و بومی ایران در حوزه مدیریت و پذیرش جهانی شدن و تلاش برای حفظ و قوام جامعه خود باشیم .

زاهدی مازندرانی افزود: جهانی شدن فرهنگی، به جای تاکید بر فرهنگ یکپارچه، به مثابه یک پدیده پیچیده و چند بعدی در ک می شود که خود متشکل از فرهنگهای نشات گرفته از ملل و مناطق گوناگون است.

وی، گسترش مناسبات اجتماعی، تشدید جریانها و شبکه های کنش و درهم تنیدگی، افزایش نفوذ پذیری متقابل و زیر ساختهای جهانی کنش را از مشخصات اصلی جهانی شدن عنوان کرد.