فروش آجیل چینی در بازار اردبیل ممنوع شد

علی نوبخت عصر یکشنبه در حاشیه جلسه تنظیم بازار اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: اگر آجیل چینی در بازار اردبیل و سایر شهرستانهای استان دیده شود، ناظران و بازرسان این سازمان به شدت برخورد خواهند کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون از وجود آجیل چینی در بازار اردبیل گزارشی نشده است، افزود: فقط 12 پرونده در مورد سیر چینی در استان تشکیل و به مراجع رسیدگی کننده ارسال شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: آجیل چینی در اردبیل وجود ندارد و اگر در مغازه ها به فروش می رسد حتما به صورت قاچاق وارد استان شده است.

تفاوت قیمت آجیل در بازار را بر اساس درصد فروش بازار اعلام کرد و یادآور شد: فروشندگان بر اساس نوع خرید خود قیمتها را تعیین می کنند و فروشندگانی که به دلیل خریدهای عمده با قیمت پایینی اقلام و آجیل می خرند با قیمت پایینی نسبت به دیگر مغازه ها می فروشند و این طبیعی است.

نوبخت همچنین از شناسایی 500 واحد صنفی متخلف در اردبیل خبر داد و عنوان کرد: بازرسان این سازمان به مناسبت فرار رسیدن ایام نوروز بیش از چهار هزار واحد صنفی را بررسی و 500 واحد متخلف را شناسایی کرده اند.

وی با بیان اینکه این نهاد متولی گرانی نیست، افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت فقط برای تنظیم بازار، کار نظارت بر قیمت اقلام و البسه و برخورد با گرانفروشان را در دستور کار خود دارد.

نوبخت با اشاره به ضرورت نصب قیمت اجناس تصریح کرد: درج قیمت برای کاهش قیمت اقلام و اجناس بوده و بازرسان از واحدهای مختلف را مورد نظارت قرار می دهند و با بررسی فاکتورهای داده شده با متخلفان و گرانفروشان برخورد می کنند.

وی مصرف کننده را محور فعالیت اقتصادی برشمرد و افزود: مصرف کننده حلقه آخر فعالیتهای اقتصادی است و باید نیاز و انتظارات مصرف کنندگان برآورده شود.

وی با بیان اینکه اگر فعالان اقتصادی سلیقه مصرف کنندگان را تامین نکنند با شکست مواجه می شوند، متذکر شد: بعد از فراز و نشیبهای 16 ساله سازمان تامین حقوق مصرف کنندگان تصویب شده است و به عنوان مدافع مصرف کنندگان فعالیت خواهند کرد.

