فرید فرخنده‌کیش مدیر تولید سازمان توسعه سینمایی سوره با اعلام این خبر در توضیح کم وکیف ساخت این فیلم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: آثار مکتوب بسیاری از ایام دفاع مقدس و رشادت‌های زنان در عرصه‌های مختلف این حماسه هشت ساله موجود است که جا دارد برای هر یک از این داستان‌ها فیلمی شایسته بسازیم.

وی افزود: ازهمین‌رو در فکر مهیا کردن شرایط ساخت فیلمی براساس کتاب خاطرات سیده زهرا حسینی هستیم و تاکنون هم کارهای اولیه برای ساخت این پروژه انجام شده است و امیدوارم در سال آینده تولید این فیلم بلند داستانی آغاز شود.

20 فیلم کوتاه با موضوع خرمشهر در حال تولید است

مدیر امور فرهنگی و تولید سازمان توسعه سینمایی سوره که هم اکنون تولید 20 فیلم کوتاه با موضوع خرمشهر به مناسبت فرارسیدن سی‌امین سالگرد آزادسازی این شهر را آغاز کرده‌است در توضیح کم و کیف پیشرفت این پروژه گفت: هدف از تولید فیلم‌های کوتاه با موضوع خرمشهر گرامی داشت یاد و خاطر ایثارگری‌های رزمندگان به خصوص مردم جنوب برای آزادسازی خرمشهر است. من به عنوان مدیر تولید این پروژه به دلیل علاقه خود به این موضوع پس از اعلان فراخوان وارد کار شدم و تا کنون حدود 160 طرح دریافت کرده‌ام.

وی در ادامه افزود: شورای تخصصی تولید این آثار از میان 160 طرح 20 فیلم را برای ساخت انتخاب کرده‌است و تولید آغاز شده است. اما به دلیل فرصت اندکی که در اختیار داریم باید مجموع فیلم‌ها تا زمان برگزاری مراسم هرساله آزادسازی خرمشهر آماده شود.

مدیر تولید این پروژه با اشاره به مدت زمان هریک از فیلم‌های کوتاه گفت: مدت زمان پیشنهادی ما برای ساخت فیلم‌های کوتاه 15 دقیقه بوده‌است اما اغلب فیلمسازان معتقدند که بنابر طرح‌هایی که برای ساخت این فیلم‌ها دارند مدت زمان 15 دقیقه‌ای اندک است از همین‌رو حرف و شرح کامل مطلب فیلم‌ها به شکل کامل مطرح نمی‌شود به همین دلیل امکان افزایش مدت زمان ساخت فیلم تا میانگین بیست دقیقه وجود دارد.

ساخت فیلم کوتاه درباره خرمشهر کار دل است

فرخنده کیش درباره کم و کیف حضور فیلمسازان در این مجموعه تولید فیلم کوتاه گفت: فیلمسازان متعدد با تجریبات مختلف در این پروژه حضور دارند اما آنچه برای تیم تولید این مجموعه ارزشمند بود توجه به این مهم بود که این 20 فیلم کوتاه سفارش داده شده، محلی برای تجربه و آزمون و خطا نیست و فیلمسازان باید با انگیزه و باورهای دلی وارد ساخت فیلم‌های کوتاه با موضوع خرمشهر شوند.

وی در ادامه افزود: من به این پروژه تنها به شکل یک سفارش صرف نگاه نکردم و حضورم به عنوان مدیرتولید هم سفارشی نبود چون فیلمسازی در این عرصه هنر قلب و عشق است. فیلمسازانی که در این عرصه با ما همکار شدند نیز با توجه به این نگاه ساخت فیلم کوتاه در این زمینه را پذیرفتند.

مدیر امور فرهنگی سازمان توسعه سینمایی سوره در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به موضوعاتی که برای ساخت مجموع فیلم‌های درباره خرمشهر مطرح شده‌است گفت: موضوعات انتخاب شده متفاوت از مسائل روزمره است. سعی کردیم نگاه متفاوتی به خرمشهر داشته باشیم. در واقع موضوعات انتخاب شده به وقایع اتفاق افتاده از آغاز جنگ یعنی شهریور سال 59 تا دو سال بعد یعنی خرداد 60 برمی گردد .

نمایش این فیلم‌ها نیاز به جشنواره‌ای در خوزستان دارد

وی در ادامه افزود: نگاه کلی به موضوعات انتخاب شده علاوه‌بر بیان رشادت‌ها، مقوله امید و امیدواری را نیز در بر می‌گیرد و در این راستا دست فیلمساز را باز گذاشته‌ایم و هرکس مختار است روایت خودش را از کار داشته باشد.

فرخنده‌کیش در پاسخ به این سئوال که آیا امکان مشخصی برای نمایش فیلم‌ها در ایام آزادیسازی خرمشهر فراهم شده‌است گفت: قطعا به فکر آماده کردن شرایط اکران این فلیم‌ها هستیم. به‌عنوان نمونه بد نیست در استان خوزستان که مهد و مادر این اتفاق‌ها بوده است یک جشنواره مستقل برگزار کنیم. برگزاری جشنواره از این جهت اهمیتی دارد که نمایش فیلم تحت عنوان مشخص به نوعی به آثار ساخته شده هویت می‌بخشد و نسل جوان که خیلی از شرح این رشادت‌ها را نمی‌داند با وجود فرصتی مناسب برای دیدن آثار ترغیب می‌شود.

وی در پایان افزود: علاوه‌بر تولید آثار کوتاه درباره خرمشهر سعی در نظرداریم فیلم‌های بلند نیز تولید کنیم. چون هریک از موضوعاتی که در قالب فیلم کوتاه ساخته شده است قابلیت ساخت آثار بلند سینمایی را نیز دارد.