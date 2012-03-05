آمادگی بیش از 11 هزار تاکسی برای خدمات دهی به مسافران نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم افشار افزود: تدبیر سازمان تاکسیرانی کرج برای ایام نوروز بهره برداری از همه امکانات موجود سازمان به منظور ارائه خدمات حمل و نقل عمومی با محوریت تاکسی در این ایام است.



وی با تاکید بر ارائه خدمات شایسته سازمانی در همه ایام سال به ویژه در ایام تعطیلات نوروز اظهارداشت: این مهم از اولویت های سازمان تاکسیرانی است که در برنامه های سالیانه در نظر گرفته می شود.



این مسئول با اشاره به تاکید مجموعه مدیریت شهری کرج مبنی بر آمادگی سازمان های تحت پوشش شهرداری برای خدمات رسانی در زمینه های مختلف خدمات رسانی عنوان کرد: سازمان با در نظر داشتن این مهم نسبت به انجام برنامه های ویژه نوروزی اقدام می کند.



نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانی شهری با اشاره به فعالیت 11 هزار و 500 دستگاه تاکسی تحت پوشش سازمان تاکسیرانی کرج گفت: این تعداد تاکسی در ایام نوروز آماده خدمات دهی به شهروندان و میهمانان نوروزی هستند.



ضرورت اجرای طرح نظارت بر پل های عابر پیاده با همکاری عوامل انتظامی



مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه بر ضرورت اجرای طرح های نظارتی پل های عابر پیاده به منظور فراهم آوردن زمینه های مساعد بهره برداری از خدمات ارائه شده تاکید.



مهرداد کیانی با اشاره به احداث پل عابر پیاده میدان شهید سلطانی اظهارداشت: اجرای این طرح از مهمترین برنامه های سازمان اتوبوسرانی کرج است که تحت نظارت مدیریت شهری اعم از شورای اسلامی و شهرداری کرج به مرحله اجرا درآمده است.

وی با اشاره به مشکلات و موانع بهره برداری به موقع از پل عابر پیاده میدان شهید سلطانی اذعان داشت: از دیگر مشکلات این پل بحث ایمنی پل به لحاظ حضور بعضی افراد در محوطه پل است.

این مسئول با تاکید بر اجرای طرحی در قالب حفظ ایمنی بیشتر از پل های عابر پیاده افزود: این مهم نیاز به همکاری و تعامل عوامل انتظامی دارد.



تور گردشگری نوروز 91 در استان البرز برگزار می شود



مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج از برگزاری تور گردشگری استان شناسی و گردشگری البرز در سال 91 خبر داد.



جعفر عابدی با اعلام این خبر افزود: تور یک روزه گردشگری نوروز 91 ویژه استان شناسی و گردشگری البرز به منظور ارتقاء سطح آگاهی های شهروندان کرجی و شناساندن این استان به همشهریان اجرا می شود.

وی افزود: معرفی نشانه ها و نماد ها، آثار هنری، آشنایی شهروندان با مفاخر و مشاهیر فرهنگی، بومی، اسلامی و ایجاد نشاط و شادابی در بین شهروندان همچنین تقویت رابطه شهروندان کرجی با این استان تازه تاسیس از جمله اهداف و شاخص های تور گردشگری نوروز 91 است.



اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج تصویب و ابلاغ شد



مدیر طرح و برنامه معاونت هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری کرج از تصویب و ابلاغ اساس نامه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد.



محمدتقی عبداللهی اظهار داشت: طی حمایت و هماهنگی اعضای شورای اسلامی شهر کرج، اساس نامه تشکیل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج تهیه و به وزارت کشور ارسال شد.

وی افزود: در این زمینه اساس نامه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرچ پس از تصویب وزیر کشور از طریق استانداری البرز به شهرداری کرج ابلاغ شد.

وی عنوان کرد: با تشکیل ارکان این سازمان در آینده ای نزدیک، شاهد تحول بزرگی در حوزه فناوری اطلاعات در شهرداری کرج و سازمانهای وابسته خواهیم بود.



باز گشایی مسیر شرق به غرب زیرگذر مطهری



مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرج خبرداد: مسیر شرق به غرب زیرگذر مطهری، بیست و یکم اسفندماه جاری بازگشایی می شود.



علیرضا پیغمبردوست افزود: زیرگذر شهید مطهری در خیابان مطهری قبل از ملاصدرا واقع شده است.

وی با اشاره به اجرای محدوده طرح بازگشایی مسیر شرق به غرب زیر گذر مطهری عنوان کرد: این زیر گذر از خیابان ملاصدرا و مطهرهی عبور می کند و به میدان سپاه می رسد.

وی با اشاره به حجم بالای تردد در این مسیر به ویژه در ساعات پیک ترافیک بیان کرد: یکی از اهداف مهم اجرای این طرح عمرانی ترافیکی کاهش بار ترافیکی این مسیر است.

پیغمبردوست با یادآوری اجرای طرح راه اندازی بزرگراه شمالی جنوبی کرج با مهم ارزیابی کردن این پروژه، بیان کرد: از دیگر اهداف مهم بازگشایی مسیر شرق به غرب زیر گذر مطهری، اجرای این طرح است.



نخستین نشست کارگروه آموزش و اطلاع رسانی مدیریت بحران البرز برگزار شد



نخستین نشست کارگروه آموزش و اطلاع رسانی مدیریت بحران استان البرز در محل صدا و سیمای مرکز البرز برگزار شد.

رئیس صدا و سیمای البرز و مسئول این کارگروه در این جلسه بر نقش موثر رسانه ها در بحران های مختلف تاکید کرد و گفت: صدا و سیمای جمهوری اسلامی مراحل آمادگی برای اطلاع رسانی در زمان بحران های مختلف را گذرانده است.

ناصر صفار افزود: برنامه ریزی های لازم برای شرایط بحرانی و نقش آفرینی اطلاع رسانی در هر وضعیت در تمامی مراکز صدا و سیما انجام شده است.

وی اظهار داشت: نرم افزارها، سخت افزارها و نیروی انسانی متخصص نیز برای این نوع ماموریت های ویژه تعیین شده است.

صفار با اشاره به وضعیت استان البرز، اضافه کرد: صدا و سیمای استان نیز باتوجه به شرایط و تهدیدهای احتمالی، آمادگی لازم در این زمینه را دارد.

مدیرکل بحران مدیریت استانداری البرز نیز گفت: رسانه ها در آموزش و پیشگیری نقش بسیار تاثیر گذاری دارند.

ابوالقاسم باقری افزود: استان البرز از 34 حادثه احتمال وقوع در کشور، 23 مورد را زمینه دارد که برای پیشگیری و مقابله با آنها برنامه ریزی های لازم در حال انجام است.

همچنین، آشنا سازی مدیران با بحران های مختلف، جدی گرفتن بحث آموزش همگانی و تخصصی در زمینه بحران، افزایش تولیدات رسانه ها در جهت آموزش و پیشگیری و درگیر کردن مدیریت شهری در موضوع بحران، از جمله مواردی بود که توسط اعضا در نخستین نشست کارگروه آموزش و اطلاع رسانی مدیریت بحران استان البرز مطرح شد.