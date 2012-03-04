به گزارش خبرگزاری مهر، شورای پول و اعتبار در مصوبه ای اختیارات رئیس کل بانک مرکزی در اعمال محدودیت بر فعالیت بانک‌های دولتی، غیردولتی، موسسه اعتباری توسعه و شرکت دولتی پست بانک را ابلاغ کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور، وظایفی از قبیل نظارت بر شبکه بانکی کشور و حفظ حقوق مردم در ارتباط با عملکرد بانک‌ها، تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی متناسب با نیازهای پولی کشور، حفظ ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، کنترل دقیق امور ارزی و هدایت پس‌اندازهای کشور به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد را بر عهده دارد.

در این راستا، یکی از وظایف مهم این بانک به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، اعمال سیاست‌ها و تدوین مقررات نظارتی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها و مقررات مذکور است.

بانک مرکزی اعلام کرد: بی‌شک، نظارت صحیح و موثر این بانک، پویایی بیشتر شبکه بانکی کشور، کاهش ریسک فعالیت‌های پولی و بانکی، فراهم شدن زمینه‌های گسترش فعالیت مؤسسات اعتباری دارای فعالیت سالم و باثبات، رشد شاخص‌های اقتصادی و ارتقای سطح رضایت‌مندی جامعه را به دنبال خواهد داشت.

جهت حصول به این اهداف، بند 11 ماده 14 قانون پولی بانکی کشور مصوب سال 1351، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مجاز کرده است که در حسن اجرای نظام پولی کشور در امور پولی و بانکی اقدام به "محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به‌ طور دائم یا موقت نماید"، مشروط بر اینکه جهت استفاده از اختیارات موضوع این ماده مراتب را قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

در این راستا، شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و سی و ششمین جلسه مورخ 11/11/1390 به‌ منظور اعمال اقدامات سریع و ضروری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر کرد تا استفاده از اختیارات موضوع بند 11 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تفویض شود.