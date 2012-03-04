  1. استانها
  2. اردبیل
۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۳۷

صابری خبر داد:

100 میلیارد ریال برای تضمین بهداشت آب اردبیل اختصاص می یابد

100 میلیارد ریال برای تضمین بهداشت آب اردبیل اختصاص می یابد

اردبیل - خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل از پیش بینی اختصاص 100 میلیارد ریال اعتبار برای تضمین هر چه بیشتر بهداشت آب آشامیدنی اردبیل در بودجه سال 91 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری عصر یکشنبه در بازدید از تصفیه خانه آب اردبیل گفت: آب آشامیدنی اردبیل عاری از آلودگی و هر گونه مشکل بهداشتی است.

 وی عنوان کرد: هر چند یکبار کنترل ها و آزمایشهایی از آب اردبیل از مسیر تصفیه خانه و خط انتقال و در سطح شهراردبیل انجام می شود.

 استاندار اردبیل با بیان اینکه این کنترلهای بهداشتی به معنای آلوده بودن آب نیست، افزود: تلاش می شود با نزدیک شدن به فصول گرم به تعداد کنترلها افزوده شود و آب سالمی در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

 این مسئول بد بو و بدرنگ بودن آب را ناشی از مصرف کلر برای بهداشتی کردن آب دانست و از تمهیدات استانداری برای کاهش مصرف کلر درآینده نزدیک خبرداد.

 

کد مطلب 1551630

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها