100 میلیارد ریال برای تضمین بهداشت آب اردبیل اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری عصر یکشنبه در بازدید از تصفیه خانه آب اردبیل گفت: آب آشامیدنی اردبیل عاری از آلودگی و هر گونه مشکل بهداشتی است.

وی عنوان کرد: هر چند یکبار کنترل ها و آزمایشهایی از آب اردبیل از مسیر تصفیه خانه و خط انتقال و در سطح شهراردبیل انجام می شود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه این کنترلهای بهداشتی به معنای آلوده بودن آب نیست، افزود: تلاش می شود با نزدیک شدن به فصول گرم به تعداد کنترلها افزوده شود و آب سالمی در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

این مسئول بد بو و بدرنگ بودن آب را ناشی از مصرف کلر برای بهداشتی کردن آب دانست و از تمهیدات استانداری برای کاهش مصرف کلر درآینده نزدیک خبرداد.



