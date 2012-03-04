انتخابات ریاست جمهوری روسیه با 5 رقیب/ وعده اصلاحات سیاسی پوتین

با وجود مخابره گزارشی در خصوص بازداشت چندین مظنون به برنامه ریزی برای ترور"ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه در شهر بندری "اودسا" در اوکراین و تلاش غربیها برای متشنج کردن فضای انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 در این کشور، روس ها امروز یکشنبه برای انتخاب رئیس جمهوری آینده خود به پای صندوقهای رای رفتند.

از جمله نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 2012 روسیه می توان به "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر، "گنادی زیگانوف" از حزب کمونیست، "سرگئی میرونوف" رهبر حزب روسیه عادل، "میخائیل پروخوروف" تاجر و سرمایه دار معروف روسی و "ولادیمیر ژیرینوفسکی" رهبر حزب لیبرال دموکراتیک روسیه اشاره کرد.

همچنین شورای هیئت ناظرین انتخاباتی مجمع پارلمانی شورای اروپا برای نظارت برچگونگی برگزاری این انتخابات به روسیه سفر کرده و نتایج این بازرسی را در یک کنفرانس خبری در5 مارس اعلام می کند.

کمیته مرکزی انتخابات روسیه تا قبل از 17 مارس به طور رسمی نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلام می کند و رئیس جمهوری نیز در تاریخ 7 مه سوگند یاد می کند.

این انتخابات در حالی است که بسیار از تحلیلگران بر این باورند پوتین در انتخابات روز یکشنبه دیگر رقبای خود را شکست می دهد و پیروز می شود.

هر چند پوتین برای مشخص کردن نتیجه انتخابات در همان دور اول انتخابات به بیش از 50 درصد آرا نیاز دارد، اما وضعیت رقبا نشانگر بالابودن احتمال پیروزی وی است.

پوتین درهمین حال وعده های خود را برای بهبود اوضاع اقتصادی واجتماعی مردم روسیه تکرار کرده وگفته است : درصورت پیروزی در انتخابات همچنان برای ایجاد اصلاحات سیاسی تلاش می کنم.

روسیه در ماههای اخیر و به ویژه پس از انتخابات پارلمانی شاهد ناآرامیهایی بوده و مخالفان در این کشور با حمل روبان‌های سفید اعتراضات خود را به نتایج انتخابات که درآن حزب "روسیه واحد" به رهبری پوتین به پیروزی رسید اعلام کردند.

مقام های این کشور غربی ها از جمله آمریکا را به دخالت در این ناآرامی ها متهم کردند.