  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۳۵

دو برنامه تا پایان سال 90 /

فردوسی‌پور بی‌خیال انتخابات فوتبال شد/ 90 هفته آینده روی آنتن می‌رود

فردوسی‌پور بی‌خیال انتخابات فوتبال شد/ 90 هفته آینده روی آنتن می‌رود

عادل فردوسی پور که در دو هفته اخیر نتوانسته برنامه 90 را بنا بر دلایلی روی آنتن ببرد تا پایان سال دو برنامه دیگر خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که در آستانه انتخابات فدراسیون فوتبال همه منتظر روی آنتن رفتن ویژه برنامه انتخاباتی 90 بودند با برخی اعمال نظرها این برنامه در دو هفته متوالی روی آنتن نرفت تا گلایه های علاقمندان به فوتبال را از مسئولان صدا و سیما به دنبال داشته باشد.

با وجود تلاش هایی که عادل فردوسی پور انجام داد تا برنامه اش را بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی روی آنتن بفرستد اما او موفق به گرفتن موافقت مسئولان سیما برای پخش برنامه اش در شب قبل از انتخابات فدراسیون فوتبال نشد و البته حاضر هم نشد دوشنبه شب و بعد از انتخابات برنامه را اجرا کند.

البته برخلاف برخی اخبار عادل فردوسی پور و همکارانش هفته آینده برنامه 90 را روی آنتن خواهند فرستاد و تا پایان سال دو برنامه اجرا خواهند کرد. مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا محور اصلی برنامه نود در دو هفته آینده خواهد بود.

کد مطلب 1551632

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها