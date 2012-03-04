به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که در آستانه انتخابات فدراسیون فوتبال همه منتظر روی آنتن رفتن ویژه برنامه انتخاباتی 90 بودند با برخی اعمال نظرها این برنامه در دو هفته متوالی روی آنتن نرفت تا گلایه های علاقمندان به فوتبال را از مسئولان صدا و سیما به دنبال داشته باشد.

با وجود تلاش هایی که عادل فردوسی پور انجام داد تا برنامه اش را بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی روی آنتن بفرستد اما او موفق به گرفتن موافقت مسئولان سیما برای پخش برنامه اش در شب قبل از انتخابات فدراسیون فوتبال نشد و البته حاضر هم نشد دوشنبه شب و بعد از انتخابات برنامه را اجرا کند.

البته برخلاف برخی اخبار عادل فردوسی پور و همکارانش هفته آینده برنامه 90 را روی آنتن خواهند فرستاد و تا پایان سال دو برنامه اجرا خواهند کرد. مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا محور اصلی برنامه نود در دو هفته آینده خواهد بود.