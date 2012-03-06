اسامی داوران هفته پایانی لیگ برتر فوتسال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران هفته بیست و ششم و پایانی مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 19/12/90

* گیتی پسند اصفهان - پرسپولیس تهران، ساعت 16، سالن مخابرات اصفهان

داوران: عباس دهقانپور، تورج نبی‌زاده و ولی صفارها

ناظر: بهمن غفاری

* راه ساری - گسترش فولاد تبریز، ساعت 16، سالن سیدرسول حسینی ساری

داوران: داود خان احمدی، رضا ترابی، حمیدرضا اسدی و امیربهنام حسین نقوی

ناظر: محمدرضا مجدپور

* صبای قم - علم و ادب سایپا، ساعت 16، سالن شهید حیدریان قم

داوران: عبدالحمید باقری، بهروز سهامی، کاظم قنبری و علی حاتمی

ناظر: عبدالواحد بیت سیاح

* دبیری تبریز - شهرداری ساوه، ساعت 16، سالن علوم پزشکی تبریز

داوران: جواد وحیدی‌فر، حمیدرضا طیب طاهری، اسماعیل کمر بسته و شمس الله اخوان

ناظر: منصور سبزواری

* فولاد ماهان اصفهان - شهید منصوری، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان

داوران: وحید عرض پیما، یحیی حسین تالاری، رضا فلاح‌زاده و علیرضا بیگانه

ناظر: منوچهر نظری

* شرکت ملی حفاری - میثاق تهران، ساعت 16، سالن نفت اهواز

داوران: محمود نصیرلو، حمید کاشانی، مصطفی باقرزاده و سیدعلی میرعبدالهی

ناظر: عبدالکریم سیستانی

* لبنیات ارژن - فیروزصفه اصفهان، ساعت 16، سالن ابوالفتحی شیراز

داوران: فرهاد حسینیان، حسن کشاورز، حسین وحدتی و هادی قاسپور

ناظر: جواد فهیمی‌راد

- اسامی داوران دیدارهای دور رفت پلی آف لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 18/12/90

* استیل آذین - گاز خوزستان، ساعت 16، سالن هندبال تهران

داوران: علیرضا عبدالغنی، سعید عباسی، مجید فراهانی و فرزین صالح

ناظر: صدرالدین موسوی

* فولاد نوین سپاهان - شهرداری تبریز، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان

داوران: عیلرضا سهرابی، محمد غفاری نژاد، رضا فلاح زاده و سیدحسن موسوی

ناظر: بهمن غفاری