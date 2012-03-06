اسامی داوران هفته پایانی لیگ برتر فوتسال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران هفته بیست و ششم و پایانی مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
جمعه - 19/12/90
* گیتی پسند اصفهان - پرسپولیس تهران، ساعت 16، سالن مخابرات اصفهان
داوران: عباس دهقانپور، تورج نبیزاده و ولی صفارها
ناظر: بهمن غفاری
* راه ساری - گسترش فولاد تبریز، ساعت 16، سالن سیدرسول حسینی ساری
داوران: داود خان احمدی، رضا ترابی، حمیدرضا اسدی و امیربهنام حسین نقوی
ناظر: محمدرضا مجدپور
* صبای قم - علم و ادب سایپا، ساعت 16، سالن شهید حیدریان قم
داوران: عبدالحمید باقری، بهروز سهامی، کاظم قنبری و علی حاتمی
ناظر: عبدالواحد بیت سیاح
* دبیری تبریز - شهرداری ساوه، ساعت 16، سالن علوم پزشکی تبریز
داوران: جواد وحیدیفر، حمیدرضا طیب طاهری، اسماعیل کمر بسته و شمس الله اخوان
ناظر: منصور سبزواری
* فولاد ماهان اصفهان - شهید منصوری، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان
داوران: وحید عرض پیما، یحیی حسین تالاری، رضا فلاحزاده و علیرضا بیگانه
ناظر: منوچهر نظری
* شرکت ملی حفاری - میثاق تهران، ساعت 16، سالن نفت اهواز
داوران: محمود نصیرلو، حمید کاشانی، مصطفی باقرزاده و سیدعلی میرعبدالهی
ناظر: عبدالکریم سیستانی
* لبنیات ارژن - فیروزصفه اصفهان، ساعت 16، سالن ابوالفتحی شیراز
داوران: فرهاد حسینیان، حسن کشاورز، حسین وحدتی و هادی قاسپور
ناظر: جواد فهیمیراد
- اسامی داوران دیدارهای دور رفت پلی آف لیگ دسته اول باشگاههای کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه - 18/12/90
* استیل آذین - گاز خوزستان، ساعت 16، سالن هندبال تهران
داوران: علیرضا عبدالغنی، سعید عباسی، مجید فراهانی و فرزین صالح
ناظر: صدرالدین موسوی
* فولاد نوین سپاهان - شهرداری تبریز، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان
داوران: عیلرضا سهرابی، محمد غفاری نژاد، رضا فلاح زاده و سیدحسن موسوی
ناظر: بهمن غفاری
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