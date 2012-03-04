سایپای البرز از سد شهرداری ارومیه عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر،از مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال باشگاه های کشورعصر امروز از ساعت 16:30 دقیقه مسابقه بین دو تیم سایپای البرز و شهرداری ارومیه در سالن مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی کرج برگزار شد که در نهایت نارنجی پوشان سایپا موفق شدند در یک دیدار نزدیک با نتیجه سه بر دو از سد حریف خود عبور کنند.

در این مسابقه شاگردان نفرزاده درگیم های اول، سوم و پنجم و با نتایج 25 بر 16، 25 بر 21 و 15 بر 11 به برتری دست یافتند.

در مقابل نماینده ارومیه هم در گیم دوم و چهارم با نتایج (28 بر 26 و 26 بر 24) به پیروزی رسیدند.

فرهاد شاهمیری به همراه مرتضی اکرمی قضاوت این دیدار را بر عهده داشتند.

مسابقه برگشت این دو تیم، روز چهارشنبه 17 اسفند ماه در شهر ارومیه برگزار می شود .