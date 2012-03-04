مردم کره شمالی در اعتراض به رزمایش آمریکا و کره جنوبی تظاهرات کردند

مردم کره شمالی امروز یکشنبه در اعتراض به رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی در پی مرگ "کیم جونگ ایل" رهبر کره شمالی در میدانی در پیونگ یانگ گرد هم آمدند.

این رزمایش مشترک از 27 فوریه آغاز و تا 9 مارس (19 اسفند) ادامه دارد و در آن 200 هزار نیروی کره جنوبی و دو هزار و 100 نیروی آمریکایی شرکت می کنند.

پیش از این نیز مردم کره جنوبی با سر دادن شعارها خواستار پایان دادن به رزمایشهای مشترک این کشور و آمریکا در مرز دو کره شدند.

این در حالی است که کره شمالی (KCNA) در گزارشی برگزاری رزمایشهای مشترک آمریکا و کره جنوبی در مرز دو کره را اعلام جنگ از سوی همسایه خود معرفی کرده است.

روزنامه "رودونگ سینمون" ارگان رسمی حزب کمونیست کره شمالی نیز در تفسیری، این بحران را بدترین بحران شبه جزیره توصیف کرد و هشدار داد که هر اتفاقی ممکن است به یک جنگ هسته ای منجر شود.