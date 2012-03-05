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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۰

آیت الله شاهچراغی:

منابع طبیعی متعلق به آحاد مردم است

منابع طبیعی متعلق به آحاد مردم است

سمنان-خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان سمنان گفت: منابع طبیعی متعلق به آحاد مردم است و همه باید در حفظ و نگهداری آن مشارکت داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد شاهچراغی یکشنبه در نشستی با حضور مدیر و پرسنل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در محل دفتر امام جمعه سمنان، ضمن تاکید بر اهمیت حفظ منابع طبیعی، تخریب آن را حرام دانست.

 وی با بیان اینکه عموم مردم باید بر حفظ جنگل، مرتع و بیابان حساس باشند افزود: ایجاد فرهنگ حفظ منابع طبیعی بهترین و موثرترین روش برای حفظ منابع ملی است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری، درخت را یکی از نمادهای منابع طبیعی ذکر کرد و اظهار داشت: آشنایی مردم با فرهنگ حفظ منابع طبیعی از مهمترین اهداف نامگذاری هفته ای بنام هفته منابع طبیعی است.

آیت الله شاهچراغی ضمن تقدیر از مسئولان منابع طبیعی استان سمنان از ایشان خواست تا در کار خود جدی باشند.

وی منابع طبیعی را جزو بیت المال دانست و بر حفظ آن تاکید کرد و افزود: باید از ظرفیت مردمی جهت توسعه طرح های منابع طبیعی استفاده کرد.

کد مطلب 1551638

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