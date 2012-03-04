42 میلیارد تومان از بودجه شهرداری ساری محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری در صحن شورا افزود: امسال به دلیل ساخت و ساز کم در شهر ساری و مسائل تحریمی، بودجه شهرداری تا 50 درصد محقق شده است.

وی اظهار داشت: شهرداری و شورای شهر با انجام مشوق هایی قصد دارد از طریق دریافت عوارض، درآمد این نهاد تا پایان سال افزایش دهد.

شهردار ساری با اشاره به اینکه کلیه افرادی که از بیست سال گذشته تاکنون اقدام به پرداخت عوارض ساختمانی واحد خود اقدام نکرده و اکنون به شهرداری مراجعه کنند با تخفیف 30 درصدی برخوردار می شوند، تصریح کرد: در صورتی که شهروندان در سال 91 مراجعه کنند مشمول دیرکرد جرائم خواهند شد.

حجازی در ادامه از کندی در ترمیم کنده کاریهای سطح شهر پوزش خواست و افزود: البته برخی کنده کاریهای سطح شهر به واسطه بی برنامگی در دستگاههای حفار بوده است.

شهردار ساری از اعضای شورای شهر خواست تا کار ساخت کتابخانه مرکزی ساری را به شهرداری واگذار کند.

حجازی افزود: این پروژه مصوب سفر نخست دولت بوده که به واسطه تخصیص اعتبار قطره چکانی تنها 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

شهردار ساری گفت: در صورت عدم اجرای این پروژه توسط شهرداری یا سرمایه گذار مشخص، تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی ساری تا سال 1400 زمان می برد.

شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.