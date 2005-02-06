درصدد ايجاد يك بازار فيلم منحصر به فرد در منطقه هستيم

امير اسفندياري، مدير امور بين الملل بنياد سينمايي فارابي در آغاز كار بازار فيلم 2005 تهران، راجع به آخرين وضعيت حضور دست اندركاران خارجي و داخلي و ميهمانان جشنواره فجر و چگونگي مبادلات اقتصادي سينماي ايران و بازار امسال و تفاوت آن با دوره هاي گذشته به خبرنگار خبرگزاري " مهر " گفت: چند نكته متمايز دربازار فيلم امسال وجود دارد. نخست اينكه تعداد غرفه داران خيلي بيشتر شده است. حدود 70 شركت خارجي و بيش از 30 شركت ايراني در بازار حضور دارند. در جهت دسترسي بهتر به بازار زمان و ساعت برپايي آن تغيير كرده است. تاخير چند روزه در برپايي جشنواره برلين 2005 هم كمك كرد تا مهمانان بيشتري به ايران بيايند و پس از اتمام فجر، به برلين بروند. ديگر نكته متمايز بازار فيلم امسال اين است كه جشنواره در حقيقت ايجاد فضايي براي خريد و فروش فيلم هاي ايراني و خارجي است.

وي خاطر نشان كرد: در شش دوره نخست، تنها آثار ايراني ارايه مي شد. ما در صدد برپايي و تدارك يك بازار منحصر به فرد درمنطقه هستيم . البته در ميان مهمانان جشنواره افراد بسياري هم هستند كه براي ديدن آخرين توليدات سينماي ايران و انتخاب آنها براي جشنواره هاي شان آمده اند . اين افراد هم در بازار حضوردارند به عبارتي صبح ها فيلم مي بينند و از ساعت 16 تا 24 هم در بازار به تماشاي فيلم هاي بيشتر مشغول مي شوند.



اسفندياري در زمينه دستاوردهاي بازار سال گذشته در حوزه مبادلات تجاري با كشورهاي حوزه خاورميانه و آسيا اظهار داشت: از سال گذشته سرمايه گذاري ويژه اي درباره بازار آسيايي انجام داديم كه از جمله آنها برپايي چهل و هشتمين جشنواره فيلم آسيا پاسيفيك بود. به آنها هم گفتيم كه بازار خودشان را داشته باشند و ما هم كمك مي كنيم تا در كنار بازار فيلم فجر بخشي هم به آنها اختصاص يابد كه البته هنوز از سوي آنها در حال بررسي است . بخشي ديگراز تلاش ها در اين زمينه ، دادن غرفه به آسيايي ها در بازار خودمان بود و اضافه كردن بخش مسابقه سينماي آسيا كه همه آنها به حضور بيشتر سينماي ايران در آسيا كمك مي كند.

مدير بازار فيلم تهران نسبت با اظهار تاسف نسبت به نبود آمار مشخصي از تبادلات اقتصادي حوزه سينما يادآور شد: ما تنها خبرهايي را مي شنويم كه اتفاقاتي در اين زمينه در بازار افتاده است، ولي آمار دقيقي دريافت نمي كنيم . زمان بيشتري لازم است تا به ضرورت جمع آوري و انتقال اطلاعات و آمار واقف شويم . سال گذشته آماري به ما داده نشد، اما اميدواريم امسال اطلاعات دقيق تري از شركت كنندگان در بازار به دست آوريم. با اين حال مطلع شديم كه در زمينه توليدات مشترك، چند پروژه به بحث گذاشته شده است و در همين چند روز گذشته، گروهي از پاكستان آمده بودند كه علاقمندي زيادي نسبت به كار كردن با سينماي ايران به عنوان يك الگو از خود نشان مي دادند. حتي از نظر تكنيكي ما را الگو مي دانستند. در حالي كه ما معمولا روي متن ، بيشتر نظرداريم . آنها از اين مطلب كه سينماي پاكستان با سينماي هند و هاليوود آميخته شده است، اظهار ناخوشنودي مي كردند. ولي با ايران همكاري و همراهي ندارند . همين گروه ، پروژه هايي را درباره " اقبال " و سوژه هاي ديگر در حال بحث و بررسي دارند تا به صورت مشترك توليد كنند همچنين نويد اين را مي دهد كه اتفاقات خوبي در راه است. البته كار بازار بيش تر از فعال كردن توليد مشترك بوده است . در سال گذشته كشورهاي مختلف به يكديگر فيلم فروختند. براي نمونه مالزي به تركيه و اين همان موضوعي است كه ما دنبال مي كنيم. ما برنامه اي 5 ساله براي بازار ريخته ايم و فكر كرده ايم كه در عرض 5 سال با همين اقدامات به بازار مي رسيم كه در منطقه، جايگاه خوبي داشته باشد و به طور قطع همچنين خواهد شد و بازارها ماندگارمي شود.

وي ادامه داد: ارسال چهار هزار نامه الكترونيكي ( اي ميل ) و ديگر اطلاعات مربوط به بازار به شركت كنندگان خارجي، از جمله تلاش هاي دست اندركاران بازار فيلم فجر بوده است. همچنين درهمه بازارهاي بين المللي فيلم كه حاضر شديم تبليغ كرديم و به پيگيري پرداختيم و سپس با توجه به فضايي كه داشتيم به فرم هاي رسيده پاسخ داديم.

مدير بازار فيلم تهران درباره پيشرفت شركت كنندگان ايراني بازار در زمينه فعاليت مستقل در اين زمينه و نداشتن اتكا به تلاش هاي ارگان هاي دولتي اظهارداشت: اين حوزه، حوزه اي تخصصي است. اگر چه هنوز چنين استنباطي از آن در كشورنمي شود و اميدوارم برپايي مرتب بازار و حضور در آن، نگرش ها را تخصصي كند. البته معاونت سينمايي ، طي اطلاعيه اي اعلام كرد كه شركت هاي ايراني در جهت توزيع بين المللي شكل خواهند گرفت و ما نيز به شركت هايي ، تسهيلات بازار را مي دهيم كه چنين مجوزي داشته باشند. مجوز پخش بين المللي ، قواعدي دارد كه از جمله آن آشنايي به نحوه حضور در بازارهاي جهاني است. اگر همين مسيري كه تاكنون طي كرديم، ادامه دهيم و حمايت لازم هم صورت گيرد و موانعي در برابر افراد غيرحرفه اي بگذاريم تا همه به سمت سازمان هاي مجاز به فعاليت در عرضه بين المللي بروند، به طور قطع به نقطه مطلوب خواهيم رسيد . اين بازار دوستان ايراني را با الفباي حضور در عرصه بين الملل آشنا كنيم و از اين به بعد بايد روي مواد اوليه خودشان به نحوه تبليغات در خارج از كشور و پيگيري كار كنند.

اسفندياري درباره تاثير برپايي بازار در منطقه خاورميانه گفت: همه اينها به سينماي ما زنده است. نه در منطقه و نه در آسيا هيچ كشوري موقعيت ما را ندارد . حتي كره و چين هم از اين موقعيت برخوردار نيستند و امكانات و سرمايه گذاري شان شايد بيشتر هم باشد. ولي پشتوانه اي كه ما به لحاظ سينمايي داريم، آنها ندارند و همين باعث استمرار ما و حيات بازارمي شود. البته پيگيري و حضور ما در ديگر بازارهاي فيلم هم موثر است.

مدير امور بين المللي فارابي درباره گسترش ارتباط سينماي ايران با كشورهاي منطقه مي گويد: ما امسال براي نخستين بار فيلمي از بحرين در جشنواره داريم و به طور طبيعي از اين ارتباط استقبال مي كنيم. ولي در اطراف ما آن چنان پتانسيلي براي توليد مشترك نداريم. در دوبي هم بيشتر بحث تجاري مطرح است نه فرهنگي آنجا بيشتر نوعي نمايش است . با اين حال اگر در دوبي هم بازارخوبي شكل بگيرد. خوشحال مي شويم و در آن شركت هم مي كنيم. اما دوبي از قبل هم ا بازار داشته كه شكست خورده هنگ كنگ هم شكست خورده است . بنابراين صرفا" داشتن پتانسيل مالي كفايت نمي كند. با اين وجود مهم خريد و فروشي است كه در بازار صورت مي گيرد.

اسفندياري در زمينه فروش فيلم ايراني در شبكه تلويزيوني خارجي اظهار داشت: ما در اين سالها به شبكه هاي تلويزيوني زيادي فيلم فروختيم. اما اينها مي تواند گسترش پيدا كند. به تازگي با پاكستان هم كه صحبت مي كرديم به ما اعلام شد كه ساعات بسيار زيادي در تلويزيون آنجا وجود دارد كه نيازمند برنامه است و مشتاق آن هستند كه از فيلمهاي ايراني بهره مند شوند. در كشورهاي عربي هم چنين است و يكي از اين كشورها الان همين كار را مي كند. اگر چه معمولا ابتدا اكران سينما است و سپس تلويزيون و ويديو ولي اگرنتوانيم براي فيلمي اكران سينمايي پيدا كنيم، به طور قطع بايد دنبال شبكه تلويزيوني برويم.

وي درباره اينكه آيا بازار فيلم ايران از مرحله بذرپاشي به مرحله درو رسيده است، اعتقاد دارد: نه، سينماي ما به آن درجه اي كه از نظر فرهنگي در دنيا دست يافته هنوز در بعد تجاري به آن نرسيده است . در اين باره شرايط متفاوت است از جمله مسايل داخلي ما هم موثر است. تعداد سالنهاي داخل و تعداد اكران و گسترش توليد، مربوط به هم است. اگر چه از نظر تجاري ، موقعيت بدي نداريم. ولي به نقطه مطلوب نرسيده ايم . جايگاه فرهنگي ما خيلي بالاتر از جايگاه تجاري ماست.