دو نمایش از اردبیل به جشنواره حوزه هنری راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، توحید معصومی عصر یکشنبه در جلسه برنامه ریزی حوزه هنری استان افزود: نمایش"شنبه های رفتن" و "گلین" دو نمایشی هستند که به مرحله نهایی این جشنواره راه یافته اند.

نمایش "شنبه های رفتن" نوشته محسن زمانی و کارگردانی سیدرضی محمودی و نمایش "گلین" نوشته مهدی خلیل زاده و کارگردانی محمدتقی اسماعیلی است.



وی اضافه کرد: بخش نمایشی این جشنواره در چهار بخش صحنه ای بزرگسال، کودک و نوجوان، آیینی، سنتی و خیابانی توسط سید حسین فدایی حسین، سید مسعود موسوی و فرید میرشکار مورد ارزیابی قرار گرفت و 28 اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند.



معصومی یادآور شد: از حوزه هنری استان اردبیل تعداد چهار اثر نمایشی در چهار بخش عنوان شده جشنواره به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود که از این میان نمایشهای شنبه های رفتن و گلین به مرحله نهایی داوری هنرهای نمایشی این جشنواره راه یافت.



به گفته وی جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری در بخشهای تازه های نشر، رسانه های دیجیتال، هنرهای تجسمی، هنرهای تصویری، هنرهای نمایشی، ادبیات، موسیقی و مطالعات و فرهنگ پایداری اردیبهشت 91 در کرمانشاه برگزار می شود.

