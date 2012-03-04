۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۴۴

معصومی:

دو نمایش از اردبیل به جشنواره حوزه هنری راه یافت

اردبیل - خبرگزاری مهر: مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان اردبیل از راهیابی دو اثر نمایشی از این استان به مرحله نهایی جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، توحید معصومی عصر یکشنبه در جلسه برنامه ریزی حوزه هنری استان افزود: نمایش"شنبه های رفتن"  و "گلین" دو نمایشی هستند که به مرحله نهایی این جشنواره راه یافته اند.

نمایش "شنبه های رفتن" نوشته محسن زمانی و کارگردانی سیدرضی محمودی و نمایش "گلین" نوشته مهدی خلیل زاده و کارگردانی محمدتقی اسماعیلی است.

وی اضافه کرد: بخش نمایشی این جشنواره در چهار بخش صحنه ای بزرگسال، کودک و نوجوان، آیینی، سنتی و خیابانی توسط سید حسین فدایی حسین، سید مسعود موسوی و فرید میرشکار مورد ارزیابی قرار گرفت و 28 اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند.

معصومی یادآور شد: از حوزه هنری استان اردبیل تعداد چهار اثر نمایشی در چهار بخش عنوان شده جشنواره  به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود که از این میان نمایشهای شنبه های رفتن و گلین به مرحله نهایی داوری هنرهای نمایشی این جشنواره راه یافت.

به گفته وی جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری در بخشهای تازه های نشر، رسانه های دیجیتال، هنرهای تجسمی، هنرهای تصویری، هنرهای نمایشی، ادبیات، موسیقی و مطالعات و فرهنگ پایداری اردیبهشت 91 در کرمانشاه برگزار می شود.
 
