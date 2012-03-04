۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۲۳

با شکست برابر هند؛

ایران نایب قهرمان مسابقات جهانی کبدی بانوان شد

نخستین دوره مسابقات جهانی کبدی بانوان با نایب قهرمانی تیم کشورمان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کبدی، دیدار نهایی نخستین دوره مسابقات جهانی کبدی بانوان که در شهر "پاتنا" ی هند جریان دارد امروز یکشنبه میان دو تیم ایران و هند و در ورزشگاه مرکزی این شهر برگزار شد و طی آن تیم بانوان کشورمان با نتیجه 25 بر 19 شکست خورد.

بدین ترتیب تیم ملی کبدی بانوان ایران پس از هند در رده دوم مسابقات جهانی قرار گرفت. در این رقابت‌ها تیم‌های تایلند و ژاپن به ترتیب به عنوان مشترک سومی دست یافتند.

نخستین دوره مسابقات جهانی کبدی بانوان با حضور 16 تیم برگزار شد.

